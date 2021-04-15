15.04.2021, 13:15
Девочка! Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь стали родителями!
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Радостные новости сообщил на днях Валерий Меладзе. На съемках первой 1/8 финала Высшей лиги КВН исполнитель хитов “под вино и с подружками” рассказал, что Альбина Джанабаева подарила ему третьего ребенка, — радуется Woman.
Сама Джанабаева пока никак не прокомментировала эту новость и держит ее в тайне. Видимо, первое время экс-участница “ВИА Гры” хотела насладиться уединением и материнством без пристального внимания СМИ и поклонников к своей семье.
Что там говорить, если о беременности артистка сообщила уже на довольно внушительном сроке в середине марта.
Напомним, Альбина и Валерий поженились в 2014 году. Пара воспитывает двоих детей — сыновей Константина и Луку. Имя новорожденной пока не сообщается.