В день рождения Примадонны вспоминаем ее спутников жизни

При этом ходили настойчивые слухи, что с 1974-го по 1976-й у коллег тянулся роман, и на гастролях, несмотря на правила приличий, они селились в одном номере. В любом случае, даже если любовные отношения и существовали, распались они, как только Пугачева плотно взялась за развитие сольной карьеры.

Композитор, основавший ВИА “Веселые ребята”, оказался одним из первых, кто разглядел в Алле Борисовне уникальный талант. Слободкин сделал аранжировку для песни “Арлекино”, с которой певица победила на конкурсе “Золотой Орфей”. С тех пор Павла Яковлевича называли не иначе как “крестным отцом” Примадонны.

Разводили пару через суд, однако никаких материальных претензий друг к другу у артистов не возникло. Миколас подчеркивал: экс-супруга никогда не запрещала ему видеться с дочкой, так что, можно сказать, для всех героев истории разрыв прошел мирно.

“Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа”, — характеризовала ситуацию Пугачева.

Позднее родилась легенда, что накануне цыганка нагадала певице встречу с будущим мужем: мол, кого первым Алла увидит в казенном доме, тот и станет суженым. Так или иначе, артисты начали сотрудничать, а вскоре присмотрелись друг к другу и закрутили роман. Уже через несколько месяцев влюбленные поженились, в 1971-м на свет появилась их дочка Кристина. Почему же брак продлился всего четыре года и рухнул на фоне идущей в гору карьеры Примадонны?

Ходили слухи, что еще в 17 Пугачева не то дружила, не то встречалась с будущим космонавтом Германом Соловьевым, а в 18 отклонила предложение руки и сердца переводчика Валерия Романова, хотя и пообещала дождаться его с арабо-израильской войны. По возвращении с Ближнего Востока Романов узнал, что пассия уже всерьез увлеклась студентом эстрадно-циркового училища Миколасом Орбакасом.

Прежде чем обрести гармонию в этом союзе, Алла Борисовна не раз обжигалась. Почему распались предыдущие четыре брака певицы и с кем она так и не пошла под венец? В день рождения артистки вспоминаем ее любимых мужчин.

Александр Буйнов



Во времена “Веселых ребят” многие были очарованы молодой звонкоголосой певицей, исключением не стал и Александр Буйнов. В программе “Секрет на миллион” на НТВ артист признался, что в первой половине 70-х даже целовался с тогда еще малоизвестной вокалисткой, однако дальше флирта дело до дошло.

“Почти все были в нее влюблены. Мне-то казалось, что только я… У нее все было как надо — ножки, мини-юбка, — восхищался Буйнов. — И конечно, она убийственно пела песню, кажется, Добрынина, “Вспоминай меня”, где в конце брала великолепный верх. Ни одна певица в СССР этим не пользовалась. А у Аллы так четко получалось, подъем такой””.

В итоге вместо романа у музыкантов сложилась крепкая и проверенная временем дружба, чему оба безмерно рады.

Александр Стефанович



В гостях у поэта Леонида Дербенева состоялось знакомство Аллы Борисовны с Александром Стефановичем. Режиссер был очарован общительной и обаятельной певицей, так что через несколько дней пригласил ее в ресторан. Осложняло ситуацию то, что у Стефановича в тот момент имелась невеста, ну а Пугачева, по некоторым данным, собиралась замуж за дирижера Константина Орбеляна. Однако страсть взяла верх, и в итоге постановщик женился на артистке.

С того момента он стал ее продюсером и имиджмейкером, скрупулезно выстраивающим стратегию покорения многомиллионной публики. Популярность звезды росла, а вот доверие супругов друг к другу таяло на глазах. Впоследствии Алла Борисовна отмечала, что брак с режиссером распался из-за его измен, ну а Стефанович уверял: отношения дали трещину, когда у постановщика возникли неприятности с властями, а певица не вступилась за него, а наоборот, заявила, что тот сам виноват.