В день рождения Примадонны вспоминаем ее спутников жизни(6)
Прежде чем обрести гармонию в этом союзе, Алла Борисовна не раз обжигалась. Почему распались предыдущие четыре брака певицы и с кем она так и не пошла под венец? В день рождения артистки вспоминаем ее любимых мужчин.
Миколас Орбакас
Ходили слухи, что еще в 17 Пугачева не то дружила, не то встречалась с будущим космонавтом Германом Соловьевым, а в 18 отклонила предложение руки и сердца переводчика Валерия Романова, хотя и пообещала дождаться его с арабо-израильской войны. По возвращении с Ближнего Востока Романов узнал, что пассия уже всерьез увлеклась студентом эстрадно-циркового училища Миколасом Орбакасом.
Позднее родилась легенда, что накануне цыганка нагадала певице встречу с будущим мужем: мол, кого первым Алла увидит в казенном доме, тот и станет суженым. Так или иначе, артисты начали сотрудничать, а вскоре присмотрелись друг к другу и закрутили роман. Уже через несколько месяцев влюбленные поженились, в 1971-м на свет появилась их дочка Кристина. Почему же брак продлился всего четыре года и рухнул на фоне идущей в гору карьеры Примадонны?
“Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа”, — характеризовала ситуацию Пугачева.
Разводили пару через суд, однако никаких материальных претензий друг к другу у артистов не возникло. Миколас подчеркивал: экс-супруга никогда не запрещала ему видеться с дочкой, так что, можно сказать, для всех героев истории разрыв прошел мирно.
Павел Слободкин
Композитор, основавший ВИА “Веселые ребята”, оказался одним из первых, кто разглядел в Алле Борисовне уникальный талант. Слободкин сделал аранжировку для песни “Арлекино”, с которой певица победила на конкурсе “Золотой Орфей”. С тех пор Павла Яковлевича называли не иначе как “крестным отцом” Примадонны.
При этом ходили настойчивые слухи, что с 1974-го по 1976-й у коллег тянулся роман, и на гастролях, несмотря на правила приличий, они селились в одном номере. В любом случае, даже если любовные отношения и существовали, распались они, как только Пугачева плотно взялась за развитие сольной карьеры.
Александр Буйнов
Во времена “Веселых ребят” многие были очарованы молодой звонкоголосой певицей, исключением не стал и Александр Буйнов. В программе “Секрет на миллион” на НТВ артист признался, что в первой половине 70-х даже целовался с тогда еще малоизвестной вокалисткой, однако дальше флирта дело до дошло.
“Почти все были в нее влюблены. Мне-то казалось, что только я… У нее все было как надо — ножки, мини-юбка, — восхищался Буйнов. — И конечно, она убийственно пела песню, кажется, Добрынина, “Вспоминай меня”, где в конце брала великолепный верх. Ни одна певица в СССР этим не пользовалась. А у Аллы так четко получалось, подъем такой””.
В итоге вместо романа у музыкантов сложилась крепкая и проверенная временем дружба, чему оба безмерно рады.
Александр Стефанович
В гостях у поэта Леонида Дербенева состоялось знакомство Аллы Борисовны с Александром Стефановичем. Режиссер был очарован общительной и обаятельной певицей, так что через несколько дней пригласил ее в ресторан. Осложняло ситуацию то, что у Стефановича в тот момент имелась невеста, ну а Пугачева, по некоторым данным, собиралась замуж за дирижера Константина Орбеляна. Однако страсть взяла верх, и в итоге постановщик женился на артистке.
С того момента он стал ее продюсером и имиджмейкером, скрупулезно выстраивающим стратегию покорения многомиллионной публики. Популярность звезды росла, а вот доверие супругов друг к другу таяло на глазах. Впоследствии Алла Борисовна отмечала, что брак с режиссером распался из-за его измен, ну а Стефанович уверял: отношения дали трещину, когда у постановщика возникли неприятности с властями, а певица не вступилась за него, а наоборот, заявила, что тот сам виноват.
Последний гвоздь в крышку гроба этого союза оказался вбит, когда в ленту, где изначально должна была играть Пугачева, взяли Софию Ротару. “Фильм “Рецитал” закрыли, мы с Бородянским написали совершенно новый сценарий. В “Рецитале” был рассказ о том, как девушка из деревни пробивается на сцену, а сценарий “Души” повествовал о том, как популярная эстрадная звезда из-за болезни со сцены уходит. Тему болезни певицы мы позаимствовали из биографии Ротару. Эта гонка нас с Аллой утомила. Мы ведь даже ребенка не хотели из-за этого заводить… Впрочем, это глубоко личное, — подчеркивал Стефанович. — Скажу только, что наше расставание было болезненным и с той, и с другой стороны”.
Евгений Болдин
Музыкальный продюсер был концертным директором Пугачевой, а кроме того, другом семьи: вместе с Болдиным, его супругой Милой и Стефановичем Примадонна нередко отдыхала за городом. По иронии судьбы браки Евгения и Аллы Борисовны распались примерно в одно время, и профессиональные отношения коллег вскоре эволюционировали в романтические.
На бумаге брак продлился восемь лет, однако Пугачева признавалась, что отношения носили скорее партнерский характер, а официальное оформление союза было формальностью. Болдин гулял направо и налево, да и у самой Примадонны в тот период случались бурные романы…
Владимир Кузьмин
Из газет Алла Борисовна узнала о появлении на сцене талантливого музыканта Владимира Кузьмина и приехала к нему на концерт, чтобы познакомиться лично. В звездной тусовке говорили, что с того момента артисты начали встречаться. Правда, продлился период страсти совсем недолго.
“Да, у нас с ней был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но… Мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила? На определенном этапе отношений мы оба почувствовали дискомфорт. Мне было трудно об этом сказать Примадонне. К счастью, она все поняла сама и отпустила меня”, — пояснял Кузьмин.
Сергей Челобанов
Бывший боксер из Саратова с судимостью и проблемами с наркотиками — репутацию музыкант имел, мягко говоря, подмоченную. Но как только кассета с записями группы Челобанова H-Band попала в руки Аллы Борисовны, жизнь стала стремительно улучшаться. И вот уже вчерашний грузчик делал аранжировки для Примадонны и светился в “Рождественских встречах”. Певица заботилась об имидже артиста, так что отправляла его к хорошему портному и парикмахеру. Когда же вышла совместная песня “Незваный гость”, зрители заключили, что пару связывает не только творчество.
Вопрос о браке не стоял: в Саратовской области у Челобанова осталась жена с детьми, ну а Алла Пугачева по-прежнему была замужем за Болдиным. “Наши с Пугачевой отношения длились четыре года, вплоть до свадьбы с Киркоровым. Я еще работал в Театре, когда она развелась с Болдиным. И буквально сразу же расписалась в Ленинграде с Филиппом. Я даже поначалу ничего не понял: у нас все продолжается, а тут какая-то свадьба”, — утверждал Сергей.
Впоследствии сотрудничество с музыкантом оборвалось, а все знакомые певицы уверяли, что никакого романа у Аллы Борисовны с Сергеем не было. Зато сам артист, исчезнувший с эстрады, не стеснялся ходить по телешоу, рассказывая про сексуальные отношения с Примадонной.
Филипп Киркоров
Что бы кто ни говорил, а разрыв с Болдиным дался Примадонне нелегко. Она чувствовала себя одинокой, и ухаживания молодого красавца Филиппа Киркорова пришлись как нельзя кстати. Артист долго добивался расположения Пугачевой, но в 1994-м стал ее четвертым супругом. Увы, почти сразу звезда осознала, что поторопилась с браком.
“Буквально на второй день после свадьбы я поняла, что совершила ужасную ошибку, этот человек мне не подходит. И при этом официально продержалась с ним 10 лет, а неофициально — уже через год мы вместе не жили”, — признавалась Пугачева.
Киркоров заключил, что потерял супругу из-за увлеченности собственной карьерой. “Я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была”, — резюмировал исполнитель в документальном фильме “Моя жена — Алла Пугачева”.
Максим Галкин
Даже после расставания Киркорову удалось сохранить удивительно теплые отношения с Аллой Борисовной. Как впоследствии говорил Максим Галкин, Филипп стал частью семьи. А ведь изначально певец воспринимал юмориста как соперника…
Дело было так: Пугачева и Киркоров жили в разных концах Москвы и, по сути, просто оттягивали момент развода. Тут на горизонте появился Максим Галкин, к которому Примадонна прониклась чувствами. Филипп Бедросович попытался вызвать у супруги ревность, распустив слухи о романе с Анастасией Стоцкой, но когда понял, что все бесполезно, то отступил.
Поначалу Пугачева и Галкин скрывали отношения, но долго прятать от общественности семью было невозможно. Ну а в 2011-м, после 10 лет сожительства, влюбленные расписались и обвенчались. Хейтеры твердили, что у неравного брака нет шансов, но каждый новый выход четы в свет доказывал обратное: Алла Борисовна светилась счастьем и словно молодела на глазах рядом с Максимом. “Первый раз в жизни мне не приходится человеку ни в чем помогать. И так все у нас спокойно, и мирно, и весело, и проблем никаких нет. Мне с Максимом так комфортно, словно пазлы сошлись”, — делилась артистка.
В 2013-м суррогатная мама родила супругам двойняшек Лизу и Гарри, которые очень быстро стали любимцами публики. Для поклонников звездная семья буквально превратилась в сказочную, тем более что и поселились артисты в особняке в деревне Грязь, похожем на волшебный замок.
В соцсетях регулярно появляются трогательные видео, где дети поздравляют маму с праздниками, и фотографии, на которых Галкин и Пугачева смотрят друг на друга так, словно только вчера влюбились. Кажется, “попытка номер пять” увенчалась для Примадонны большим успехом.