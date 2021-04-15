Определён возраст наивысшего человеческого счастья

Многие люди считают, что самыми счастливыми они были в детстве, когда от них ничего не зависело, они ни за что не отвечали и наслаждались беззаботной жизнью. Кому-то кажется, что полное счастье наступило после 20, когда пришло осознание большой жизни впереди со всеми её приключениями, ощущение молодости, заряда энергии и привлекательности. Кто-то считает, что счастье наступает только после 50, когда удается выполнить самые заветные цели в плане карьерного роста и освободиться от тяжести кредитов.

Новое исследование позволило получить ответ на этот вопрос. В нём приняли участие 700 человек. Авторы из США изначально ожидали зафиксировать максимальный уровень счастья в пределах от 20 до 30 лет. Однако оказалось, что именно на этот период приходится значительное количество жизненных испытаний, связанных с образованием, карьерой, созданием семьи и рождением детей, материальными обязательствами, ростом кредитной нагрузки и тому подобного.

В итоге полноценный период счастья наступал у людей после 35. Многие хотели бы остаться в возрасте от 35 до 45 лет навсегда, поскольку именно здесь они ощущали себя максимально зрелыми, но всё ещё относительно молодыми, то есть не столкнувшимися с характерными возрастными проблемами, которые появляются после 50 и тем более после 60.