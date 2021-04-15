ТОП-3 неочевидных способа повышения либидо

Распределяйте домашние обязанности поровну

По данным исследования Национального института статистики, россиянки тратят на домашние дела 26,5 часов еженедельно, в то время как мужчины 14. Если вы приходите уставшая с работы, а после вычищаете квартиру до блеска, неудивительно, что на секс не остается ни желания, ни энергии. Тратьте на уборку дома одинаковое количество времени с партнером, и результат не заставит себя долго ждать.



Смените способ контрацепции

Противозачаточные препараты могут провоцировать снижение либидо и даже дискомфорт во время полового акта. Если вы заметили, что проблемы в постели возникли после приема определенных медикаментов, проконсультируйтесь с гинекологом и подберите иные таблетки. Другой вариант — воспользуйтесь презервативами.



Разнообразьте совместный досуг

Рутина во всех сферах жизни рано или поздно надоедает. Даже если просмотр любимого сериала с пиццей вдвоем — ваш любимый пятничный ритуал, попробуйте хотя бы раз изменить привычке: устройте велопрогулку по вечернему городу, поиграйте в настольную игру или сходите на концерт. Вы удивитесь, сколько новых эмоций и желаний дарит одно неожиданное событие.