"Иванушка" Кирилл Андреев готовится стать дедом

20-летний Кирилл Андреев-младший принимает поздравления от родственников и друзей. Звездный наследник скоро станет отцом, о чем сообщил, опубликовав романтический снимок в сторис. В кадре он нежно целует возлюбленную Аделину. Блондинка стоит профилем к камере, чтобы лучше продемонстрировать округлившийся живот. Тем же фото поделилась у себя в личном блоге и сама избранница Кирилла. «Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел», — подписала она пост.

Пользователи Сети рады за семейную пару и спешат поздравить их с радостным событием в комментариях. «Крепкого здоровья всем! Любви и счастья»; «Поздравляем вас! Крепкого здоровья и маленькому ангелочку, которого вы ждете. Счастья, любви и всего самого хорошего и доброго»; «Я когда вас увидела сразу подумала: «Вот он мой большой пример семьи и любви!». Спасибо за вашу любовь, пример, спасибо за то, что вы есть», — пишут подписчики.

Кирилл Андреев-младший женился в прошлом году. Причем влюбленные не просто скрепили союз в загсе, но и совершили церемонию венчания. Сын артиста признался, что хочет создать такую же крепкую семью, как у родителей. Ведь солист группы «Иванушки International» счастлив с избранницей Лолитой с 1998 года.

«Видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести единственную любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел. Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Благодаря тебе у меня ежедневно появляются цели в жизни, ты мне даешь бесконечную мотивацию своими правильными и важными советами. Моя жена, я люблю тебя», — говорил Андреев-младший.