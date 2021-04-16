"Трахни меня, Сатана!": Анна Уколова не доверяет Кириллу Серебренникову

43-летняя Анна Уколова осторожно относится к откровенным сценам. Актриса признается, что готова раздеться на камеру только ради художественного смысла. “В фильме “Точка” меня избивают голую. Это поменяло характер героини. Она после сказала: “Хватит работать на мамок, будем свою точку открывать”. Это я понимаю, это оправдано. А когда режиссеру захотелось сисюльки посмотреть, возникают вопросы — зачем? Для чего?” — говорила звезда.

Уколова добавила, что соглашается на пикантные эпизоды исключительно в рамках кино. Она категорически отказывается обнажаться на сцене, причем даже за крупные гонорары. “В театре я никогда не раздеваюсь. Поэтому у меня не получилось с Кириллом Серебренниковым. Он говорит: “Ты должна вот здесь быть голой, раздвинуть ноги и сказать: “Трахни меня, Сатана!” Я сказала: “Никогда этого делать не буду”, — вспоминала артистка.

Анна добавила, что прервала сотрудничество с “Гоголь-центром” не только из-за эпатажных предложений, но и финансовых проблем: “Там много что не получилось. У меня деньги были сэкономлены на няню, мне пообещали водителя, оплачивать такси, но этого ничего не было. И мы договаривались на одну сумму, а когда я пришла к директору, он удивился: “Сколько вам Кирилл Семенович пообещал за спектакль? Да вы что?! Вы должны гордиться, что вы в “Гоголь-центре”. А я ему: “Да пошли вы на фиг!”.

Звезда добавила, что теперь с недоверием относится к Серебренникову, поэтому не спешит защищать его в одиночных пикетах, как это делают коллеги. “Когда вот эта заварушка с деньгами случилась, я ни на какие площади не ходила и никого не отстаивала, потому что меня лично там нагнули, — негодовала Уколова. — Слушайте, творческий человек, режиссер вообще не должен в эти дела вникать. Я вот с директором поссорилась и сказала: “Гореть вам в аду!”. Никогда не пожалела об этом”.