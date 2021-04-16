To Tikhoretskaya the train отправится: “Иронию судьбы” переснимут в Голливуде

В США готовятся к съемкам ремейка культовой комедии Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Как сообщается на сайте компании Централ Партнершип, съемки ремейка стартуют в Бостоне уже этим летом.

Эмма Робертс, известная по фильмам и сериалам “Крик-4”, “Мы — Миллеры”, “Американская история ужасов” и “Оторва”, сыграет роль учительницы (назовем ее по инерции Надя). Актер Томас Манн, который сыграл в фильмах “Конг: Остров черепа” и “Я, Эрл и умирающая девушка”, перевоплотится в хирурга (для нас пока Женю Лукашина).

Сценарий фильма напишет Тиффани Полсен, которая работала над известными фильмами с Эммой Робертс “Пара на праздник” и “Нэнси Дрю”.

Дата выхода фильма пока не называется даже приблизительно.

Напомним, что оригинальный фильм Эльдара Рязанова вышел в 1975 году. Главные роли сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Комедия стала настоящим хитом. В 2007 году Тимур Бекмамбетов снял продолжение, которое вызвало крайне неоднозначную реакцию. В первую очередь его критиковали за то, что он перечекнул пусть открытый, но близкий к счастливому финал оригинала.