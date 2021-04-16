ВИДЕО | Эстонская фитнес-модель Хелена Манг показала россиянам свое роскошное накачанное тело

Представительница Эстонии долго готовилась к этим соревнованиям, чтобы показать себя в наилучшей форме. Однако в итоге заняла 9-е место (всего участниц было 10).

"Хотя результат Siberian Power Show PRO оказался не таким, как я ожидала (9-е место из 10) — я все еще очень довольна своей формой, которую показала на сцене. К сожалению, это было не то, что ждали в тот день судьи, и, поскольку я не могу этого изменить, нет смысла зацикливаться на прошлом", — пишет в своем блоге Хелена.