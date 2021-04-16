Лера Кудрявцева празнует победу над Андреем Разиным, но тот жаждет реванша

“Вчера Тверской районный суд удовлетворил иск Леры Кудрявцевой к сетевому изданию “Аргументы недели” и А.А. Разину. Негативные сведения о Лере Кудрявцевой, распространенные в интервью с продюсером “Ласковый май”, признаны не соответствующими действительности”, — говорится в сообщении телеведущей.

Суд обязал проигравшую сторону выплатить Кудрявцевой компенсацию морального вреда — 300 тысяч рублей должен выплатить Разин, 100 тысяч рублей — опубликовавшее его слова издание.

Кудрявцева поблагодарила адвоката Екатерину Гордон, представлявшую ее интересы в суде. “Бро! спасибо тебе моя дорогая!!! Ты всегда за правду и справедливость, боец, подруга, офигенный юрист и просто умница!!!” — написала телеведущая.

В свою очередь, Андрей Разин заявил в Instagram, что не знает ни о каком решении суда. По его словам, решение “вынесли втихаря”. Продюсер уверен, что вышестоящие инстанции отменят его, как и все предыдущие решения, вынесенные без его участия.