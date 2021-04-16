Телерадиоведущий Андрей Титов рассказал, что с детства мечтал мести улицы и давал политические прогнозы

Но, судя по одной истории, с детства меня тянуло на политическую аналитику. Шли из детсада с мамой, на домах флаги с траурными лентами. Я спрашиваю: что случилось? Мама объясняет, что умер Андропов — самый главный дядя в стране. Я спрашиваю, кто вместо него будет. Мама говорит про Черненко. Интересуюсь, сколько ему лет. Узнав, что 72, выношу вердикт: ну, этот тоже недолго протянет. Собственно, ровно через год история повторяется. Черненко скончался, висят флаги с траурными лентами, мы с мамой идем из садика, она мне говорит, что теперь главным дядей в стране будет Горбачев. Ему всего 54, и я со знанием дела говорю: ну, этот еще поживет. И ведь ни разу не ошибся с прогнозами”, — рассказал Андрей Титов.