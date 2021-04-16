16.04.2021, 16:04
Как выглядит идеальная девушка с точки зрения мужчин и женщин
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Тысячи мужчин и женщин участвовали в создании фоторобота, воплотившего самые привлекательные черты девушек. Получилось два совершенно непохожих образа! — поражается Cosmopolitan.
Обеим группам было предложено скомпоновать идеальный образ, позаимствовав самые привлекательные черты популярных звезд. И вот то, что получилось!
Волосы цвета воронова крыла, четко очерченные скулы, пухлые губы, густые брови, зеленые глаза, натуральный макияж — именно так себе представляют идеальную девушку сами женщины. Выглядит и вправду классно!
А мужчины “сделали” такую идеальную девушку: светлые волосы, чуть удлиненный нос, слегка небрежные брови, крупные пухлые губы.