Модель Ирени Эрби арестована и отправлена в таллиннскую городскую тюрьму

Её деятельность также была объектом пристального внимания в телешоу-расследованиях, таких как “Kuuuurija”, “Radar”, “Pealtnägija”, “Insait”. Против Эрби было несколько судебных процессов, в которых всегда побеждала пострадавшая сторона. В течение нескольких лет он совершенно неприемлемо воровала название конкурса красоты “ Миссис Эстония ”, принадлежащего Тийне Янсон. За помощью Янсон обратился в суд, где 3 июля 2019 года судья Харьюского уездного суда Маргет Хенриксен решила удовлетворить иск Янтон и запретить Ирени Эрби использовать товарный знак Missis Estonia . Кроме того, Эрби было предписано выплатить Янсон штрафы, пени и оплатить судебные издержки. Поскольку Эрби полностью проигнорировала это решение, продолжила организовывать одноименный конкурс и не выплатила ни цента от присужденной суммы, Тийна Янсон подала против нее новый иск о признании банкротства физического лица.

18 ноября 2020 года в Харьюском уездном суде судья Кади Карк объявил Ирени Эрби банкротом, и Эрби также полностью запретили бизнес деятельность. Однако Эрби проигнорировал все судебные постановления, общественное мнение и большое недовольство тех, кто с ней сталкивался и продолжала работать через подставные компании, такие как Magic Monday Prodaction LTD и Famous Kids Limited, обе компании зарегистрированы в Англии. Она по-прежнему находила новых жертв, которые приносили ей деньги, организуя модельные курсы в школах Star Kids, Alustava Tähe kooli или собирая кандидатов для участия в конкурсе Missis Baltic. Несмотря на даже строгий национальный карантин, Ирени Эрби организовывала тренинги с группами детей и молодежи по адресу Суур-Сыямяэ 8, проводила кастинги для участников конкурса Missis Baltic в Таллинне и Риге и собирала большие суммы вступительных взносов со всех желающих. В качестве предупреждения родителям и тем, кто стремится участию у Эрби, хочу сказать, что вам все равно нужно выяснять, с кем или с чем вы имеете дело, если вы начинаете отправлять деньги на подозрительные иностранные счета. Поскольку счета Эрби в Эстонии уже давно арестованы различными судебными исполнителями, для получения денег, она использует счета открытые за границей.