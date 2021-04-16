Виновен! Тиме Белорусских огласили приговор за хранение наркотиков

Сегодня по громкому делу в Минске состоялось судебное заседание. По словам очевидцев, Тима пребывал в хорошем расположении духа, а ведь ему могло грозить до пяти лет тюрьмы за хранение запрещенных препаратов. Вместе с 22-летним артистом перед служителями Фемиды предстал и его друг, который, в отличие от Белорусских, дожидался приговора в СИЗО (за самого музыканта внесли залог).