16.04.2021, 17:56
Виновен! Тиме Белорусских огласили приговор за хранение наркотиков
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В конце января артиста задержали с наркотиками и завели на него уголовное дело. Поначалу Тима Белорусских отрицал вину, уверяя, что новость о его проблемах с законом — фейк. Чуть позже исполнитель все же сознался в содеянном и начал сотрудничать со следствием, — напоминает “СтарХит”.
Сегодня по громкому делу в Минске состоялось судебное заседание. По словам очевидцев, Тима пребывал в хорошем расположении духа, а ведь ему могло грозить до пяти лет тюрьмы за хранение запрещенных препаратов. Вместе с 22-летним артистом перед служителями Фемиды предстал и его друг, который, в отличие от Белорусских, дожидался приговора в СИЗО (за самого музыканта внесли залог).
В итоге Тиму приговорили к двум годам домашнего ареста — в течение этого времени он должен отмечаться в правоохранительных органах, также ему запрещено выходить из дома в ночное время, выезжать из страны без особого разрешения. «Я стал сильнее и начну новую жизнь!» — так Белорусских прокомментировал решение суда.