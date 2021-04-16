Анна Мария Ефремова — теперь Сережа

Ранее девушка уже заявляла о том, что является гендерно небинарной персоной, то есть не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

“Сережа Ефремов (бывший Анна Мария) ернически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную”, — рассказала она, имея в виду свою передачу “Женщины сверху”.