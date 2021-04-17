LIVE | Его прощальный поклон. Похороны принца Филиппа: традиции, протокол и коронавирус

На сайте королевской семьи причина не объясняется, сказано только, что “все собравшиеся должны быть в масках, члены королевской семьи будут в костюмах, на которые прикрепят награды”.

Королева приняла решение отменить военную форму на похоронах для всех членов королевской семьи. Как правило, они появляются в ней на всех официальных мероприятиях, включая королевские свадьбы и похороны.

Среди прочих в часовне на службе будут присутствовать жена принца Уэльского герцогиня Корнуольская, жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская, а также графиня Маунтбеттен Бирманская, дружившая с принцем Филиппом.

Букингемский дворец сообщил, что королеве пришлось принять “нелегкое решение” при сокращении числа гостей от ранее запланированных 800 до 30, но так, чтобы в их число попали представители всех ветвей семьи принца Филиппа.

Пандемия Covid-19 наложила ограничения на число людей, которые смогут непосредственно присутствовать в часовне.

Кто будет присутствовать на похоронной службе

Флаг королевской семьи (королевский штандарт) Виндзоров не приспускается никогда, потому что наследник престола становится королем (или королевой) ровно в тот момент, когда умирает предыдущий монарх . Таким образом в стране всегда есть король и обеспечена преемственность монархии.

После того, как Букингемский дворец официально объявил о его смерти, все государственные флаги на королевских резиденциях, правительственных и некоторых военных зданиях были приспущены.

Гроб с телом покойного герцога до начала церемонии находится в частной часовне королевской семьи в Виндзорском замке.

Люди, которые будут нести гроб, и священнослужители в общий список приглашенных не включены.

Церемониальные или государственные



Похороны членов королевской семьи могут быть государственными, церемониальными и частными.

Государственные похороны предназначены для монархов, хотя за выдающиеся заслуги перед страной их удостоились адмирал Нельсон и Уинстон Черчилль.

Похороны принца Филиппа будут церемониальными, такими же, как похороны королевы-матери, принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер.

Похороны сестры королевы, принцессы Маргарет были частными.

Различия между государственными и церемониальными похоронами незначительны.

Например, на государственных похоронах лафет с гробом везут моряки королевского флота, а не лошади.

Но и это не всегда соблюдается: на похоронах лорда Маунтбэттена, убитого боевиками Ирландской республиканской армии в 1979 году, его гроб везли моряки, чтобы подчеркнуть связи покойного с королевскими ВМС.

Главное различие, о котором публика может и не подозревать, состоит в том, что государственные похороны, так же как коронации и торжественное открытие парламента, организует граф-маршал (одна из наиболее значимых должностей высших сановников. Она является наследственной и в настоящий момент этот пост занимает Эдуард Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк). Граф-маршал также является главным герольдмейстером страны.

Церемониальные похороны организует лорд-чемберлен, это старшая должность королевского двора.

Этапы похорон





В день похорон гроб с телом герцога Эдинбургского на специально модифицированной машине марки Land Rover Defender (принц Филипп принимал участие в дизайне кузова автомобиля) будет перевезен из частной часовни Виндзорского замка в часовню Св. Георгия.

Ограничения, связанные с пандемией, сделали похороны гораздо более скромными, чем планировалось, однако все, знавшие герцога лично, утверждают, что это гораздо больше соответствует его желаниям.

Расписание (время по Гринвичу):

14.40: гроб выносят из частной часовни в Верхний двор и помещают на Land Rover.