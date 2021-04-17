“Это непорядочно”: Стас Ярушин раскрыл тайну исчезновения Кузи из “Универа”

Он добавил, что не имеет к коллеге личных претензий, однако ему было обидно за коллектив, который всегда отличался сплоченностью. “Я не хочу сор из избы выносить, но он громко ушел, хлопнув дверью. Не доиграл десять последних серий, хотя должен был. Я считаю, что это непорядочно по отношению к авторскому коллективу, к нам и съемочной бригаде. Но лично мне он ничего плохого не делал. У нас с ним нет никаких точек соприкосновения. Я пошел дальше, у меня свои дела. Поэтому я ему только желаю успехов”, — делился он.

К слову, совсем скоро зрители увидят продолжение любимого ситкома “Универ. 10 лет спустя” на канале ТНТ. Экранный Антон признался, что в новых сериях не будет общежитий и студентов. На этот раз создатели сделали акцент на развитие судеб старых персонажей. Поэтому зрители увидят практически всех полюбившихся артистов прежних сезонов.Ярушин рассказал, что очень волнуется перед премьерой “Универа”: “Перезапуски всегда страшны. К сожалению, есть плохие примеры. Но здесь, думаю, все будет хорошо. У нас еще классный актерский состав — Анатолий Белый, Алексей Серебряков, Сергей Юшкевич. Вот такие звезды пополнили наш коллектив. Будет круто! Мне нравится, что меня жизнь вот так болтает — я меняю сферу деятельности, и мне психологически от этого комфортно. Я бы не мог ходить каждый день на творческий завод. Да, ты в кадре два дня с Алексеем Серебряковым, а потом он тебя обнимает и говорит: “Спасибо, рад был поработать”. Ты заходишь в вагончик актерский, и у тебя ком к горлу подкатывает, а на следующий день ты идешь в шоу “Ночной контакт” — и у тебя в гостях Егор Шип. Смотрю на него и думаю: “По кайфу у меня жизнь. И с человеком статусным пообщался, и с начинающим, в хорошем смысле слова дебилом”, — заявил Станислав в YouTube-шоу “Ходят слухи”.