Подтверждена опасность энергетиков для сердца(1)
Огромное количество молодёжи опирается на энергетические напитки, содержащие высокий уровень кофеина. Они позволяют поддерживать бешеный ритм жизни, посещать ночные клубы и, что особенно распространено, не спать во время подготовки к сдаче экзаменов. Но вот один 21-летний студент университета провёл 58 дней в больнице после того, как употреблял по одной банке энергетиков ежедневно на протяжении двух лет. Об этом рассказали британские врачи. В результате этой пагубной привычки у молодого человека развилась сердечная недостаточность, и врачам пришлось даже всерьёз раздумывать о том, включить ли его в очередь на пересадку сердца.
Он сам обратился за помощью после нескольких месяцев одышки и подозрительной потери веса. Из-за этого молодой человек не мог нормально учиться. Анализы крови, сканы и электрокардиограмма показали, что он столкнулся с сердечной и почечной недостаточностью. В этом случае органы в теле человека перестают выполнять свою работу эффективно. Почечная недостаточность была связана с хроническим и ранее не диагностированным расстройством. Авторы подчеркивают, что у молодого человека не было в анамнезе серьезных медицинских проблем, и никаких вредных привычек помимо чрезмерного увлечения энергетиками.
Энергетические напитки обычно содержит много кофеина и сахара. В каждой банке энергетика может содержаться 160 мг кофеина, а в чашке кофе их около 100 мг.
Связь между энергетиками и сердечными заболеваниями была раскрыта еще в 2017 году. Эксперты из Университета фармакологии Аделаиды в Австралии составили статистический анализ на основе данных, полученных в отделении неотложной помощи в Южной Австралии с 2014 по 2015 год.
Согласно полученной информации, 70% обратившихся за помощью в связи с болезнями сердца регулярно в течение жизни употребляли какие-либо энергетические напитки.
Люди, пристрастившиеся к энергетикам, имели более частый пульс, повышенное артериальное давление и плохой беспокойный сон.