ФОТО | Алеся Кафельникова перестала скрывать беременность

Первыми о беременности модели сообщили люди из мира моды. Так, дизайнер Надя Сказка еще в феврале рассказала, что Алеся Кафельникова находится в интересном положении. Тогда звезда посмеялась над слухами. Однако поклонники обратили внимание, что Алеся все чаще стала выбирать наряды свободного кроя, скрывающие перемены в фигуре.

Теперь же окончательно стало ясно, что Алеся ждет ребенка. В Сеть просочилась фотография, на которой у девушки оголен живот. Очевидно, что Кафельникова находится в положении.

Дочь известного теннисиста встречается с 34-летним бизнесменом Георгием Петрушиным. Об их отношениях стало известно осенью прошлого года. Какое-то время влюбленные пытались скрывать роман, но позднее начали публиковать совместные снимки.

До Кафельниковой Георгия связывали длительные отношения со Светланой Ходченковой. Он дважды делал актрисе предложение руки и сердца и получал положительный ответ. При этом до свадьбы дело так и не дошло. По слухам, Светлана бросила Георгия из-за его измен.