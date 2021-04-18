Лариса Долина вновь поскандалила на съемках

Лариса Долина участвовала в съемках “Ну-ка все вместе” как приглашенный член жюри, и оценивала выступления непрофессиональных исполнителей. После номера 23-летнего британца Майкла Райса с синглом “Apologize” группы “OneRepublic” Долина осталась довольна — и поддержала парня. Споры в этом проекте — дело нередкое, однако звездные гости чаще всего сохраняют “нейтралитет” и в них не участвуют. Редко кто из звезд решается на конфликт. Но Лариса Долина свою точку зрения отстаивает мощно. В этот раз вышло также. Постоянный эксперт “Ну-ка все вместе” музыкант Михаил Гребенщиков раскритиковал британского участника: “Не снес он мне голову, не заплакал, не затанцевал!”

Долина не любит, когда с ней не соглашаются, поэтому Гребенщиков получил: “Мне вас жаль от души!”

Гребенщиков после раздумий решился: “Может и мне вас…”

Лариса Александровна вспылила: “Меня вот как раз жалеть не нужно!”

Случилась перепалка. Если в “Музыкалити” народ поддержал Ларису Долину из-за ее верной позиции — профессии музыканта надо научиться, а потом уже выходить на сцену. То в “Ну-ка, все вместе!” вот это неприятие Долиной любой, не совпадающей с ее, точки зрения выглядит спорно. Дочь Ларисы Долиной Ангелина уже успела пошутить в соцсетях об этом новом конфликте на телешоу: “Неприятная женщина тем временем промышляет своей неприятностью”. Как это понимать? Очень просто. У Ларисы Долиной 25 апреля юбилейный концерт в “Крокусе” — билеты не проданы, поэтому появляться в эфире и скандалить сейчас очень даже выгодно. После “Музыкалити” процесс продажи билетов пошел активнее. А “Ну-ка, все вместе!” спровоцирует на покупку билетов уже телеаудиторию.

Параллельно у Долиной растет число подписчиков недавно созданной странице в Инстаграм. А тем временем подписчики Вали Карнавал провоцируют ее сходить через неделю на концерт Ларисы Долиной, который пройдет при участии джазового оркестра Игоря Бутмана и в сопровождении ансамбля “Солисты Москвы” под управлением Юрия Башмета. Будет чему поучиться.