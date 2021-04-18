Дочь Рязанова и Лия Ахеджакова не сдержались, узнав о планах сделать американскую “Иронию судьбы”

Как уже сообщалось. Андрея Мягкова заменит 29-летний американский актер Томас Манн, снимавшийся в фильмах “Проект X: дорвались”, “Ужас Амитивилля: Пробеждение”, “Конг: Остров черепа” и сериале “Фарго”. Вместо Барбары Брыльски мы увидим племянницу Джулии Робертс Эмму. Пожалуй, больше всего зрителей удивит Кип — на его роль сейчас рассматриваются два претендента — 36-летний Гаррет Хедлунт, снимавшийся в фильме “Троя” и 30-летний американский артист с азиатскими корнями Чарльз Мелтон.

“Условный Ипполит приезжает, чтобы забрать свой костюм, видит нашего героя, и она выгоняет Ипполита, — продолжает Вайсберг. — После этого она умоляет нашего героя пойти с ней на свадьбу сестры. Потому что она всем обещала, что приедет туда со своим женихом и представит его своим родственникам. И он идет с ней свадьбу”.

“Уже на другой день после ресторана Гриффин пойдет с друзьями в русскую баню, чтобы отметить предстоящую свадьбу, — продолжает режиссер. — Таких бань в Бостоне штук пять. Но герой простужен, он выпивает, вызывает такси и засыпает в машине. Водитель вбивает в навигатор улицу и путает городок. Это тоже узнаваемая ситуация в Америке. Так Гриффин и окажется в квартире Марго. Точно в такой же застройке, как и его, с тем же названием улицы. У нас это будет Maple Drive. Это самая популярная улица в Америке, она есть в каждом городе. Герой засыпает и тут известная сцена, где героиня его будит”.

американского Женю Лукашина будут звать Гриффин, а Надю — Марго. И судьба сведет их намного раньше, чем в советской комедии. Так, по сюжету еще до 31 декабря они встретятся в одном ресторане. Гриффин отправится туда, чтобы сделать предложение своей невесте, но та попросит подождать до Нового года, ведь так лучше для Инстаграма! А Марго…расстанется со своим ухажером — американского Ипполита будут звать Кип.

“Снимать мы будем небольшие городки вокруг Бостона, — поясняет режиссер. — Здесь есть приличное число городов, которые застроены по одним и тем же проектам”.

“Я наблюдал, как идет застройка городов в США и видел, что появляются кварталы с одинаковыми домами, как у нас в советское время, — говорит режиссер. — А потом жильцы еще и обставляют квартиры так, что они похожи друг на друга! Тогда я понял, что “Ирония…” может быть актуальна в Америке”.

Как рассказал Вайсберг, он уже давно живет в США и снять “Иронию…” решил больше десяти лет назад — хотелось поделиться с американцами чем-то по-настоящему русским.

“Томас Манн — очень талантливый актер, мне он безумно понравился. Он похож на Мягкова по типажу. Я очень хотел, чтобы было что-то общее между ними, — говорит Вайсберг. — В голливудском фильме должны быть представлены разные расы — я с этим столкнулся. И у меня они будут. У Марго будет подруга афроамериканка. Можно сказать, что это роль Лии Ахеджаковой. Максимально близко к ней. А у Гриффа будет друг латиноамериканец”.

Вайсберг не обойдет стороной и сексуальные меньшинства.

“Я не вижу в этой истории органической возможности представить сексуальные меньшинства. Но главные герои пойдут на свадьбу. И туда тетя невесты придет со своей женой”, — говорит режиссер.

Съемки фильма начнутся 1 июля 2021 года. Закончить их режиссер планирует к августу. А вот выход на экран он хочет приурочить к Новому году.

“Для Америки это будет новый фильм. Они ничего не знают об “Иронии судьбы…”, — говорит режиссер. — Я хочу сохранить в фильме теплую и праздничную атмосферу — сделать его романтичным и сказочным для взрослых. Это будет не просто американская история, а глобальная”, — уверен режиссер.

У многих “Ирония судьбы…” ассоциируется с фразой “Какая гадость эта ваша заливная рыба!”. Так вот, в новом фильме знаменитого блюда не будет.

“Эквивалент заливной рыбе очень сложно придумать, — объясняет режиссер. — К тому же, в Америке другие реалии. Хотя, может, я придумаю какой-то сюрприз для российских зрителей”.

По словам Вайсберга, песен под гитару тоже ждать не стоит. А вот оригинальную музыку из советского шедевра возможно включат в сценарий. К слову, как минимум одна отсылка к оригинальной картине точно будет — в бане, куда пойдет с друзьями Гриффин, внимательный зритель сможет рассмотреть постер “Иронии судьбы или с легким паром!”.

Те, кто имеет отношение к оригинальному фильму, восприняли будущую картину крайне холодно. Дочь Эльдара Рязанова Ольга отнеслись к картине со скепсисом.

“Мое отношение к фильму — как к бреду сивой кобылы, — не сдержалась она. — Очень сильно сомневаюсь, что фильм будет иметь популярность. Сама я не намерена блокировать фильм, потому что вдова отца дала им разрешение, у меня нет никаких прав. Но будь моя воля, я бы, конечно, не позволила этому случиться. то, что там будут афроамериканцы и сексуальные меньшинства, это полный абзац. Я не думаю, что это оскорбление памяти моего отца. Этот режиссер руководствуется самыми лучшими побуждениями. Но я читала его слова, что это прорыв советского кинематографа на мировую арену и что они создали прекрасный сценарий. Это говорит о нем, как о человеке без комплексов и человеке, который не обременен большой скромностью. Его фильмов я не видела, но я слышала, что про какой-то его фильм писали, что это преступление против человечности. Но мне не кажется, что картина будет скандальной. Она пройдет незамеченной, говорить, что это прорыв на мировые экраны, просто смешно”.

Еще более резко на рассказ о картине отреагировала Лия Ахеджакова. Актриса ответила на звонок в хорошем расположении духа. Но услышав вопрос, резко помрачнела. “Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите”, — отрезала актриса, после чего вежливо попрощалась.