Анне Седоковой срочно потребовалась операция

“Я сделала операцию. Вы же видели у меня был огромный глаз, потом поменьше но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили — ну подожди же, он пройдёт. Две недели. Две отменённых премии. Четыре перенесённых больших сьемки. 14 дней страданий. Но все. Настал 15 день. Я вспомнила, что я Аня Седокова, — рассказала певица. — В 2 ночи решила резать. В 8 утра набрала клинику, записалась к хирургу. В 11.30 лежала в операционной. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку. И все. Зачем я так долго ждала? Думала рассосётся?”