Шоубиз
18.04.2021, 19:47

Умер рэпер Black Rob

 
screenshot - youtube
Мир рэпа осиротел, лишившись еще одного легендарного музыканта, — скорбит “СтарХит”. 10 дней назад ушел из жизни DMX, а сегодня стало известно о смерти артиста Black Rob. Ему был 51 год.

Black Rob последние месяцы плохо себя чувствовал, поэтому врачи не давали никаких прогнозов. Десять дней назад он записал видеообращение, ставшее ответом на смерть коллеги и друга DMX. Через несколько дней артиста выписали, казалось, что ему стало лучше. Но сегодня западные СМИ сообщили, что Rob скончался.

Причиной стала почечная недостаточность, которую исполнитель лечил в больнице в Атланте. Поклонники даже призывали собирать деньги на лечение кумира, а также на оплату больничной палаты. К слову, ранее рэпер перенес ряд инсультов.

Black Rob (Роберт Росс — настоящее имя исполнителя) родился в Гарлеме и в подростковом возрасте начал читать рэп. В 22 года он записал первые песни в составе группы Schizophrenics, а в 1996-м году вошел в состав лейбла Bad Boy.

Взлет Black Rob связан с именем музыканта P.Diddy, с которым он создал несколько композиций. Также на его счету сотрудничество с Дженнифер Лопес, Lil Kim и другими. В 2000-х рэпер выпустил альбом Life Story с хитом Whoa!. Шесть лет спустя его посадили в тюрьму по делу о крупном воровстве и преступном хранении драгоценностей на шесть тысяч долларов. В 2010-м Роберт вышел на свободу, но так и не смог перезагрузить свою карьеру и достичь былых высот.

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