Умер рэпер Black Rob

Black Rob последние месяцы плохо себя чувствовал, поэтому врачи не давали никаких прогнозов. Десять дней назад он записал видеообращение, ставшее ответом на смерть коллеги и друга DMX. Через несколько дней артиста выписали, казалось, что ему стало лучше. Но сегодня западные СМИ сообщили, что Rob скончался.

Причиной стала почечная недостаточность, которую исполнитель лечил в больнице в Атланте. Поклонники даже призывали собирать деньги на лечение кумира, а также на оплату больничной палаты. К слову, ранее рэпер перенес ряд инсультов.

Black Rob (Роберт Росс — настоящее имя исполнителя) родился в Гарлеме и в подростковом возрасте начал читать рэп. В 22 года он записал первые песни в составе группы Schizophrenics, а в 1996-м году вошел в состав лейбла Bad Boy.

Взлет Black Rob связан с именем музыканта P.Diddy, с которым он создал несколько композиций. Также на его счету сотрудничество с Дженнифер Лопес, Lil Kim и другими. В 2000-х рэпер выпустил альбом Life Story с хитом Whoa!. Шесть лет спустя его посадили в тюрьму по делу о крупном воровстве и преступном хранении драгоценностей на шесть тысяч долларов. В 2010-м Роберт вышел на свободу, но так и не смог перезагрузить свою карьеру и достичь былых высот.