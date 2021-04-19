Никакого хэппи-энда! Как должны были заканчиваться знаменитые фильмы СССР
Цензоры и телевизионщики не хотели, чтобы на экранах транслировались истории с грустными финалом. Чтобы хоть как-то сгладить ведь трагизм, они настояли на том, чтобы сценарии были переписаны. Стоит сказать, что в некоторых случаях это было правильное решение.
“Сердца трех”
Первая часть картины, снятой по мотивам произведения Джека Лондона, была смонтирована в СССР, а продолжение — уже в Российской Федерации. Режиссёры не последовали концовке, описанной в книге, чтобы финал оказался не таким драматичным. В оригинальной версии Леонсия и Генри прекратили любое общение, узнав о своем родстве. При этом герой не остался с Акатавой — девушка погибла по пути в родную деревню. Ну а в кино же — две счастливые пары и продолжение приключений.
“Белое солнце пустыни”
Сценарий фильма переписывался много раз, поэтому от изначальной задумки в итоговой версии осталось немного. По задумке создателей, концовка истории была очень трагичной. Настасья, супруга Павла Верещагина, сошла с ума. Также планировалось, что после гибели Абдуллы, все его жены бросятся к возлюбленному. Цензоры посчитали, что это слишком тяжело, поэтому фильм существенно обрезали.
“Место встречи изменить нельзя”
Фильм очень похож на книгу, по мотивам которой он снимался, но некоторые различия все же есть. Сначала режиссер работал над печальной историей: в ней Шарапов намеревался отказаться от работы с Жегловым, а также узнавал о гибели своей возлюбленной Вари. Работники телевидения, понимая драматичность финала, настояли на том, чтобы он был более радостным.
“Мимино”
По признанию Вахтанга Кикабидзе, изначально у картины не должно было быть открытое завершение. Согласно сюжету, во время полета над Грузией, Мимино поговорил со стюардессой и решил покинуть борт, чтобы остаться на родине. Он оказался в горах, где встретил старого друга-пастуха. Актер рассказал, что всего было вырезано 8 сцен: Мимино и Рубик встретили китайцев, которые сказали, что все русские на одно лицо, все фрагменты с кузнецом и звонком в Тель-Авив (его оставили только в полной версии для проката). Концовка осталась открытой, но изначально режиссер расставил все точки и рассказал дальнейшую судьбу героя.
“Экипаж”
Первоначальная версия картины имела трагический финал. Александр Митта признался, что в истории Андрея Тимченко отстранили от полетов, пока он находился в больнице. Но так как летчиков не хватало, к нему за помощью обратились друзья — нужно было отогнать самолет. Герой бежал в пижаме по снегу, а в кабине его уже ждали старые друзья, которые не изменились со времен войны. Самолет взлетел и пропал в небе. Следующая сцена снова была в больнице: дочь Андрея сообщила о смерти отца.
“Чучело”
В финале книги, по которой был снят фильм, концовка более лаконичная. Одноклассники Лены просто написали на доске слова с извинениями перед героиней. Там нет сцены, где девушка уплывает на пароходе вместе с дедушкой, а Быков с тоской в глазах провожает ее. С другой стороны, это чисто “киношный” финал, который смотрится куда выигрышнее.