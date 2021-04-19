Певица Марью Ляник рассказала, что отказалась от детей в связи с чернобыльской катастрофой

Для устранения последствий катастрофы в Чернобыль были отправлены тысячи молодых людей, многие из которых находились там до полугода. Туда отправили и музыкантов, чтобы развлекать рабочих. Среди музыкантов была певица Марью Ляник: “Если бы я отказалась, то в будущем мне бы мешали добиться успеха”, — сказала Ляник, которой на время аварии было 28 лет.

Музыканты ночевали и давали концерты в самой опасной зоне, в радиусе 30 километров от места аварии. Ляник напомнила, что если нормальный уровень радиации составляет 0,05 единиц, то в том месте их было 10.

Судьбоносный переезд сильно повлиял на жизнь Ляник — именно поэтому у нее никогда не было детей. “Эти большие опасения пришли ко мне через пару лет, когда стало поступать больше информации о том, как в Чернобыле рождаются дети с пороками развития. Этот страх сильно повлиял на некоторые из моих решений”, — призналась Марью Ляник.