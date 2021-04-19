Владимир Пресняков-старший лишился почки

75-летний Владимир Пресняков-старший признался, что лишился части парного органа из-за онкологического заболевания. “У меня начал болеть бок, думал, что там камень, песок, а когда сделали обследование, то обнаружили злокачественную опухоль. Отняли одну почку, но люди без нее живут”, — заявил композитор в программе “Звезды сошлись” на НТВ.

Сейчас музыкант чувствует себя хорошо. По словам Владимира Петровича, он старается соблюдать все рекомендации врачей. “Восстановление идет легко, я достаточно бодрый. Жалею лишь, что не играю в футбол — слабоват. Жаловаться не хочу, особенно сыну, он и так перенес ковид в тяжелой форме. Химию получаю, но она уже чисто профилактическая”, — отметил артист.

Разумеется, все это время композитора поддерживает супруга. 74-летняя Елена Петровна заботится о муже и ни на шаг от него не отходит. А ведь Пресняков-старший не сразу рассказал жене о недуге — поначалу скрывал от нее болезнь.