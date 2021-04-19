Обратная сторона Сердючки: Андрей Данилко серьезно болен, но скрывает это

В этом году Данилко отмечает 30-летие творческой деятельности. В рамках этого события артист выступит с концертами в нескольких крупных городах и представит новую музыкальную программу. Известный украинский продюсер Юрий Никитин рад этой новости, ведь это означает, что у Андрея наметились улучшения в самочувствии, и он продолжает бороться за жизнь.

“По сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, он уже в прекрасной форме. мало кто знает, что очень долгое время он совсем не мог творить, генерировать идеи, выступать. У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу”, — заявил продюсер в эфире шоу “Зірковий шлях” (“Звездный путь”).

В подробности состояния исполнителя роли Верки Сердючки Никитин вдаваться не стал. При этом известно, что несколько лет назад Данилко в интервью сам обмолвился о некой болезни, из-за которой он набирает лишний вес. Он также добавил, что у нее есть множество других неприятных побочек. Многие предположили, что 47-летний Андрей борется с онкологией, но эта информация не подтвердилась. Как бы там ни было, поклонники желают кумиру скорейшего выздоровления и возобновления полноценной творческой деятельности.