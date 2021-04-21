Дава оценил эстонских блогерш и сказал, что очень хочет приехать в Таллинн

— Был ли ты в Эстонии? Собираешься как-нибудь посетить Таллинн?

— Нет, я ни разу не был в Эстонии. Конечно, очень-очень много слышал и знаю про эту страну: всегда очень хотел попасть в нее, так как и мама, и бабушка, и дедушка очень много рассказывали про Эстонию и по их рассказам я знаю, что это красивая страна, где живут добрые люди. С радостью поехал бы туда. На сегодняшний день, кстати, мы ведём переговоры с несколькими концертными площадками по поводу выступлений в Таллинне, но в связи с ограничениями пока не можем определиться с датой.

— Как тебе песня на от Эстонии Евровидение?



— Я видел песню и клип на нее. Сам клип очень красивый, невероятная история любви: очень красиво снято, качественная картинка, песня мне безумно понравилась, и я думаю, что она заслуживает как минимум быть в тройке, так как, повторюсь, очень качественно, голос исполнителя невероятный и чувствуется, что приложена рука хорошего продакшна.

— Сейчас ты свободен?

— Да, сейчас я холостяк, мое сердце свободно. Не могу сказать, что я думаю о новых отношениях, потому что нелегко все-таки после расставания, но нужно работать над собой, находить в себе силы идти дальше и не отчаиваться в любви, потому что любовь — это самое прекрасное чувство в нашей жизни. И я считаю, что каждый из нас имеет право на счастье.

— Кто из эстонских блогерш нравится больше всего? И чем?





— Я думаю, что блогеры из Эстонии — очень хорошие девушки, к сожалению, не знаю никого лично, но судя по фотографиям — простые, красивые и открытые девушки, которые рассказывают про свою жизнь. Кстати, мнение может быть обманчивым.

— Чем ты сейчас занят? Расскажешь про новые проекты?