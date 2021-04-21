Дава оценил эстонских блогерш и сказал, что очень хочет приехать в Таллинн
— Был ли ты в Эстонии? Собираешься как-нибудь посетить Таллинн?
— Нет, я ни разу не был в Эстонии. Конечно, очень-очень много слышал и знаю про эту страну: всегда очень хотел попасть в нее, так как и мама, и бабушка, и дедушка очень много рассказывали про Эстонию и по их рассказам я знаю, что это красивая страна, где живут добрые люди. С радостью поехал бы туда. На сегодняшний день, кстати, мы ведём переговоры с несколькими концертными площадками по поводу выступлений в Таллинне, но в связи с ограничениями пока не можем определиться с датой.
— Я видел песню и клип на нее. Сам клип очень красивый, невероятная история любви: очень красиво снято, качественная картинка, песня мне безумно понравилась, и я думаю, что она заслуживает как минимум быть в тройке, так как, повторюсь, очень качественно, голос исполнителя невероятный и чувствуется, что приложена рука хорошего продакшна.
— Сейчас ты свободен?
— Да, сейчас я холостяк, мое сердце свободно. Не могу сказать, что я думаю о новых отношениях, потому что нелегко все-таки после расставания, но нужно работать над собой, находить в себе силы идти дальше и не отчаиваться в любви, потому что любовь — это самое прекрасное чувство в нашей жизни. И я считаю, что каждый из нас имеет право на счастье.
— Кто из эстонских блогерш нравится больше всего? И чем?
— Я думаю, что блогеры из Эстонии — очень хорошие девушки, к сожалению, не знаю никого лично, но судя по фотографиям — простые, красивые и открытые девушки, которые рассказывают про свою жизнь. Кстати, мнение может быть обманчивым.
— Чем ты сейчас занят? Расскажешь про новые проекты?
— Сейчас занят подготовкой к нескольким новым проектам. К сожалению, рассказать о них я не могу, потому что это пока держится в секрете, но скоро об этом все узнают. Планирую развиваться в музыке, продолжать снимать YouTube, Instagram, TikTok, также хочу попробовать себя в роли ведущего и развиваться в эту сторону обязательно, ну и куда опять же сердце заведет. Я очень любопытный парень, всегда люблю пробовать что-то новое. Судя по моим результатам, вы видите, что на всех площадках у меня многомиллионная аудитория. Это значит, что если куда-то иду, то довожу это дело до победного конца, поэтому тщательно прорабатываю и выбираю направление, куда я буду дальше двигаться. Так что совсем скоро вы меня увидите в чем-то новом и интересном, возможно, даже в кино.
— Во многих странах, также как и в Эстонии, есть очень талантливые ребята, за работами которых интересно наблюдать. Каждая страна индивидуальна по-своему. То же касается и эстонских сполнителей: их песни очень красивые, клипы снимают качественные. Иногда, конечно же, хочется взять и посмотреть творчество артистов из других стран, в том числе и из Эстонии, очень-очень крутые работы. Я удивлен, если честно, увидел больше, чем ожидал.