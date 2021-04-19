Ученые назвали лучшее время для секса — и это не ночь!

Ученые добрались до священного для человечества вопроса: “в какое время суток лучше всего заниматься сексом?” И если ты думал, что ответ на этот вопрос — “в любое”, то ты не одинок, но с медицинской точки зрения все вы ошибаетесь.

Исследование было заказано английской компанией, производящей витамины и пищевые добавки Forza Supplements. Ученые исследовали анкетные данные и медицинские показатели 1000 человек, ведущих активную половую жизнь. Вот что выяснилось.

Лучшее время для занятий сексом — барабанная дробь! — 7.45 утра! Да-да, время, которое ты проводишь, бегая по квартире с криками: “Где, черт возьми, мой второй полосатый носок?” А лучше бы занимался сексом. И вот почему.

Поскольку среднее время пробуждения среди опрошенных приходилось на 7 часов утра (опрошенные явно не фрилансеры), к 7.45 они успевали окончательно пробудиться и были полны энергии. Выброс в кровь гормона эндорфина — постоянного спутника счастливого секса — гарантировал им понижение кровяного давления и повышение настроения на весь день.

То есть ты будешь тем самым жизнерадостным и эффективным сотрудником, который так раздражает своих мрачных коллег.