Покончил с собой обвиненный в харрасменте и затравленный хореограф

В 2019 году Скарлетта обвинили в соблазнении студентов и артистов балета, но позже следствие пришло к выводу, что оснований для преследования нет, и дело было закрыто. Однако, как это часто бывает в ситуациях с cancel culture, карьера хореографа уже была разрушена: одна за одной его постановки по всему миру закрывались, а театры отказывались сотрудничать с ним.

Известный балетмейстер Алексей Ратманский выразил свое мнение на странице в Фейсбуке, однозначно утверждая: молодой талантливый хореограф, чью карьеру просто уничтожили, не справился с этим и покончил с собой.

“Я потрясен известием о самоубийстве Лиама Скарлетта. Какая трагическая потеря редкого хореографического таланта. Сколько удивительных балетов он мог бы еще создать! Компании, где он работал, снимали с репертуара его балеты и аннулировали все контракты с ним. Я слышал, как один режиссер сказал: “Я не могу ставить его балеты в афишу, меня съедят живьем”. Лиам знал, что у него нет будущего в качестве хореографа. Это убило его. Этого не должно было случиться. Cancel culture убивает, это слишком! Смогли бы сегодня работать Дягилев, Нуреев, Роббинс?”