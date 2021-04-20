Создадут тренды: В Латвии открылся первый TikTok-дом в Прибалтике

На данный момент в доме проживают 6 блогеров и все они активно снимают контент, как для своих личных акаунтов, так и для официального профиля дома (@fam3_house). Сегодня в рядах дома рижский пранкер Андрей (@andrejko_epta), уличный интервьюер Том (@tommyboay), танцоры Ксения (@ksyusha.wavy) и Гоша (@goshawty371), а также харизматичные блогеры Эля (@elyaasee) и Катя (@kateanalyy).

Аудитория всех участников “Fam3 House” на сегодняшний день составляет более 300 тысяч подписчиков. В сети TikTok команда превзошла отметку в 9 миллионов по просмотру одного ролика. В профилях блогеров есть более 20 видео, которые набрали миллион просмотров.

"Мы усердно работаем над созданием нового материала. Всё происходит в очень дружественной обстановке. Некоторые уже давно были знакомы, а кто-то познакомился здесь и сразу влился в коллектив, так как для этого созданы все условия. Нам нет ещё месяца, а у проекта есть уже свои поклонники, которые постоянно нам пишут, присылают подарки и снимают видео рядом с нашей территорией. Сегодня мы плотно ведём переговоры о сотрудничестве с латвийскими спортсменами, представителями латвийского шоу-бизнеса, различными местными и иностранными блогерами. Ну и конечно же ищем новых талантов для нашего дома", — заявил один из основателей “Fam3 House” Роман Ноздрин.

Буквально на днях в инстаграме дома появилась информация о том, что они ищут новых блогеров к себе в команду, С того момента десятки блогеров снимают множество видео с отметкой @fam3_house, в заснятом материале показывая свою харизму и контент, который в перспективе может быть приемлем для TikTok-дома.