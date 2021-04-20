Кому достанется огромное наследство принца Филиппа

Как пишет Daily Express, имущество покойного супруга королевы — коллекция произведений искусства, редкие антикварные книги. Также ему принадлежало множество ценных подарков, сделанных ему в частном порядке.

Денежное состояние герцога Эдинбургского оценили в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов). Отмечается, что состояние он заработал во время службы на флоте. Он также получал зарплату как член монаршей семьи.