20.04.2021, 12:19
Кому достанется огромное наследство принца Филиппа(5)
Foto: Eddie Worth, AP
В минувшую субботу, 17 апреля, в Британии простились с супругом королевы — герцогом Эдинбургским. За свою жизнь принц Филипп нажил большое состояние. По данным СМИ со ссылкой на инсайдеров большую его часть получит лишь один человек.
Как пишет Daily Express, имущество покойного супруга королевы — коллекция произведений искусства, редкие антикварные книги. Также ему принадлежало множество ценных подарков, сделанных ему в частном порядке.
Денежное состояние герцога Эдинбургского оценили в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов). Отмечается, что состояние он заработал во время службы на флоте. Он также получал зарплату как член монаршей семьи.
Источник утверждает, что детей и внуков герцог не обделил , но основную часть нажитого получит Елизавета II.