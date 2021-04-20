5 фактов, которые помогут перейти на здоровое питание

Если вы никак не можете себя мотивировать перейти на здоровую пищу, то вот вам 5 весомых фактов, доказывающих необходимость сделать это. Медики в очередной раз доказали, что быть здоровым поможет сбалансированный рацион — результаты исследования опубликованы в журнале Nutritents.

1. Здоровое питание продлит жизнь и защитит от серьезных болезней

Именно из-за несбалансированного рациона чаще всего возникают ожирение, сахарный диабет второго типа, хроническая болезнь почек, частые респираторные заболевания, болезни сердца и сосудов, рак. Хотите оставаться здоровым — меняйте свои пищевые привычки.

2. Здоровый кишечник — залог крепкого иммунитета

Медики в очередной раз доказали, что нарушения микрофлоры кишечника снижает защитные силы организма. Поэтому важно, чтобы кишечник хорошо работал, не возникали запоры, провоцирующие воспалительные процессы.

Для хорошей работы кишечника важна клетчатка. Ее много в овощах и фруктах, ягодах, злаковых, бобовых. Также эти продукты, а еще оливковое масло богаты витаминам Е и С, которые снижают воспалительные процессы в кишечнике и помогут предотвратить развитее хронических заболеваний.

3. Лучшая диета для поддержания здоровья — средиземноморская

То есть медики рекомендуют есть побольше фруктов, оливкового масла первого отжима, овощей, рыбы, злаковых, бобовых. Умеренно кушать молочные продукты, яйца, красное вино.

А животных жиров и красного мяса, по мнению ученых, в рационе следует избегать или свести к минимуму.

4. Макароны — полезны, если они качественные и из твердых сортов пшеницы

Этот продукт является одним из основных в средиземноморской диете. Кроме того, ученые отмечают что у таких макарон не только низкий гликемический индекс, они еще богаты антиоксидантами. А значит, защищают организм, особенно почки, от окислительного стресса.

5. Зеленый чай, фрукты и гранат — лучшие продукты для борьбы с микробами, окислительным стрессом и воспалением

А еще эти продукты доказали свои противоопухолевые качества и эффективность в борьбе с лишним весом. Хотите избежать диабета, ожирения, онкологических и частых инфекционных болезней? Самое время перейти с конфет и колы на фрукты, гранаты и зеленый чай.