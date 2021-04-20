Диана Шурыгина оказалась на донышке и призналась в наркозависимости

21-летняя Диана Шурыгина выписалась из рехаба еще в начале апреля. Поклонники надеялись, что девушке удалось преодолеть внутренний кризис и вернуться к нормальной жизни. Однако затишье оказалось недолгим.

На днях блондинка вновь пожаловалась на самочувствие. Она самостоятельно отправилась в клинику, а сегодня призналась, что ее проблемы связаны не только с депрессией. “Я лежу в психдиспансере. Наркология. В легком отделении наркологии”, — написала звезда ток-шоу в личном блоге.

Напомним, что ранее пользователи Сети подозревали Диану в употреблении наркотиков, а ее неожиданную госпитализацию объясняли передозировкой. Сама девушка не давала подтверждений слухам, ссылаясь на душевные переживания.

Между тем, в последнее время блондинка стала записывать странные ролики, на которых предстает с растрепанными волосами и опухшим лицом. Впрочем, подписчиков больше всего беспокоит не внешний вид Шурыгиной, а ее ментальное состояние. Ведь, выходя в эфир Instagram, девушка едва может связать два слова и объяснить все тонкости ситуации.

“Я одна не поняла, что с ней сейчас и что до этого происходило. Что она употребляет?”; “Ох, Диана. Даже немного волнуюсь за тебя. Надеюсь, все будет нормально, и ты справишься со своими проблемами”; “Дианка, все в твоих руках, нужно вылезть из этих дебрей. Ты красивая, неглупая девочка, губишь себя…” — беспокоятся подписчики.

К слову, сейчас не ладится у блондинки и личная жизнь — отношения с молодым миллионером Денисом Ребровым зашли в тупик. Девушка призналась, что поругалась с бойфрендом и пока не знает, останутся ли они вместе. Ранее она была замужем за оператором Первого канала Андреем Шляниным. Их брак распался из-за интрижки Дианы с Денисом.