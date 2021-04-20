"Весенний гон": Ольга Бузова со скуки сняла откровенное постельное видео

Певица уже переоделась в шелковую пижаму и нанесла на лицо маску, как вдруг решила пообщаться со “своими людьми”. Ольга Бузова стала записывать видео, на котором сексуально двигается, демонстрируя упругие ягодицы. После этого девушка прямо в постели сняла короткий ролик, в котором томно смотрит в объектив телефона.

Несмотря на бессонницу, уже рано утром Ольга была готова к работе: у отеля ее забрала машина и повезла на съемки. Звезда пока не говорит поклонникам, в каком именно она городе, а просит их угадать.