20.04.2021, 18:39
Индиец на спор съел более 40 яиц — и умер(8)
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В Индии 42-летний Субхаш Ядав поспорил с другом, что съест 50 яиц, но проиграл дважды. Во-первых, съел всего 41 яйцо, во-вторых, умер. Об этом сообщает Gulf News.
По словам врачей, выступивших в роли Капитана Очевидность, Ядав умер от осложнений, вызванных перееданием десятков яиц.
Ну и главный вопрос — ради чего был затеян этот спор? Оказывается, ради 2000 рупий, которые должен был получить победитель. По курсу это 22 евро. Кстати, расплатились ли с победителем наследники, не сообщается.