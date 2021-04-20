Самые сексуальные женские профессии с точки зрения мужчин(7)
Учительница
Почти каждый мужчина хранит среди своих воспоминаний детства трепетную любовь к школьной преподавательнице. С одной стороны, преподаватель олицетворяет собой власть и строгость, а в управленческих навыках порой не уступает менеджерам корпораций (попробуйте совладать с толпой сорванцов и не сойти с ума!). В то же время учительская профессия предполагает чуткость, внимание, бесконечное терпение и способность искренне любить детей. Одним словом, учительница обязана сочетать в себе совершенно противоположные качества — материнскую мягкость и жесткую хватку властной женщины-руководителя; неудивительно, что такая контрастность покоряет мужчин уже со школьной скамьи.
Медсестра
Слабость сильного пола к дамам в белом халате объясняется просто: мужчин даже в век засилия феминизма привлекают (пусть и неосознанно) исконно женские качества: способность самоотверженно заботиться о других, милосердие, доброта. А если прибавить сюда обычно свойственную врачам строгость, организованность и интеллект, то образ получается невероятно сексуальным и притягательным: не зря именно костюм медсестры пользуется невероятной популярностью в магазинах “для взрослых”.
Стюардесса
Окутанная ореолом романтики и загадочности, эта профессия неизменно лидирует в рейтинге самых сексуальных и женственных практически с момента своего появления. Стюардессы удивительным образом совмещают в себе трогательную хрупкость и силу характера: одной своей приветливой улыбкой они заставят с легкостью забыть о страхе перед авиаперелетами, и при этом способны мгновенно превратиться в хладнокровных медсестер, переводчиков, психологов, дипломатов, детских воспитателей — да чего только не случается во время рейсов! Наконец, стюардессы неуловимы и недоступны — они всегда в небе, всегда в пути, а значит, чтобы покорить сердце этих в прямом смысле неземных красавиц, придется не на шутку постараться — а может быть, даже отправиться за ними на край света.
Домохозяйка
Все больше мужчин считают, что для женщины нет лучшего дела, чем ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. И дело здесь не только в удобном распределении ролей; мужчины искренне утверждают, что женщина, посвятившая себя дому и семье, — это невероятно сексуально. Объясняется такая позиция просто: мужчина рядом с такой женщиной по умолчанию становится добытчиком, защитником, на него полностью ложится задача финансового обеспечения семьи; а женщине, соответственно, достается роль слабой, нуждающейся в покровительстве и заботе принцессы-хранительницы очага. К слову, статистика западных стран в этом плане заметно отличается: американские и европейские мужчины чаще приветствуют карьерные устремления своих избранниц, и лишь немногие респонденты признают, что роль домохозяйки добавляет женщине сексуальности.
Актриса/танцовщица/певица
Женщина, выбирающая в качестве профессии сцену, как правило, становится предметом обожания многих, а значит, пробуждает в мужчине инстинкт охотника. Актрисам и певицам свойственна эмоциональность, экстравагантность, иногда даже склонность к эпатажу. Кроме того, именно представительницам этой профессии проще всего постоянно быть разными и удивлять сменой образов. К ним невозможно привыкнуть — а это именно то качество, которое безошибочно покоряет мужчин.
Служащая полиции
Красавица в строгой форме — объект мечтаний любого мужчины. Служба стражей порядка “опасна и трудна”, требует самоотдачи, отваги, смелости, интеллектуальных способностей и исключительной физической формы — ведь бороться с преступностью им приходится, как правило, наравне с мужчинами. Однако девушка, способная даже в этой профессии не превратиться в “солдата Джейн” и сохранить очарование и женственность, неизменно покорит самое требовательное мужское сердце: нет ничего сексуальнее гармоничного сочетания силы духа (и тела) и женской слабости.