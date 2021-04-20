Самые сексуальные женские профессии с точки зрения мужчин

Учительница

Почти каждый мужчина хранит среди своих воспоминаний детства трепетную любовь к школьной преподавательнице. С одной стороны, преподаватель олицетворяет собой власть и строгость, а в управленческих навыках порой не уступает менеджерам корпораций (попробуйте совладать с толпой сорванцов и не сойти с ума!). В то же время учительская профессия предполагает чуткость, внимание, бесконечное терпение и способность искренне любить детей. Одним словом, учительница обязана сочетать в себе совершенно противоположные качества — материнскую мягкость и жесткую хватку властной женщины-руководителя; неудивительно, что такая контрастность покоряет мужчин уже со школьной скамьи.

Медсестра

Слабость сильного пола к дамам в белом халате объясняется просто: мужчин даже в век засилия феминизма привлекают (пусть и неосознанно) исконно женские качества: способность самоотверженно заботиться о других, милосердие, доброта. А если прибавить сюда обычно свойственную врачам строгость, организованность и интеллект, то образ получается невероятно сексуальным и притягательным: не зря именно костюм медсестры пользуется невероятной популярностью в магазинах “для взрослых”.

Стюардесса

Окутанная ореолом романтики и загадочности, эта профессия неизменно лидирует в рейтинге самых сексуальных и женственных практически с момента своего появления. Стюардессы удивительным образом совмещают в себе трогательную хрупкость и силу характера: одной своей приветливой улыбкой они заставят с легкостью забыть о страхе перед авиаперелетами, и при этом способны мгновенно превратиться в хладнокровных медсестер, переводчиков, психологов, дипломатов, детских воспитателей — да чего только не случается во время рейсов! Наконец, стюардессы неуловимы и недоступны — они всегда в небе, всегда в пути, а значит, чтобы покорить сердце этих в прямом смысле неземных красавиц, придется не на шутку постараться — а может быть, даже отправиться за ними на край света.

Домохозяйка