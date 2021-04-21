ФОТО | “Не стыдно врать?”: подписчики не поверили “честному снимку” Ларисы Долиной

“Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг”, — подписала снимок певица и добавила: “Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий!”

В комментариях подписчики исполнительницы начали спорить: “Полным ходом фотошоп. Вам не стыдно врать?”, “Вы классная! Тем, кто смотрит видео с вашим участием, и так ясно, что фотошопа нет! Просто уход за собой, профессиональный макияж и правильный свет”, “Может и не фотошоп, но хирург явно поработал”, “Кукла барби! Это уже не та Лариса”, “Пример для всех худеющих”, “Вы шикарная красавица”.

Многие поинтересовались у Долиной, как ей удалось так сильно сбросить вес. В ответ народная артистка поделилась своим секретом.

“[Я] ем дважды в день: в промежутке от 09:00 до 10:00 и потом в 15:00. Все дело в интервальном голодании — оно у меня длится около 19 часов. Потому такой результат. Дальше, после 15:00, только вода. Можете проверить. Главное — выдержать. Сначала очень тяжело, потом привыкаете”, — рассказала Лариса Александровна.

Отметим, что Долина — одна из тех женщин, которые борются с лишним весом всю жизнь. Она также не скрывает, что считает пластику логичным способом сохранить молодость. Тем не менее, о своих изменениях во внешности звезда ничего не сообщает, несмотря на то, что в последнее время поклонники постоянно комментируют невероятное омоложение и преображение звезды.