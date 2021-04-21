“Субстанция, облученная 5G”: Бородина и Боня заочно скандалят

“Она из тех людей, кто не умеет радоваться за других, — высказалась Вика о Ксении на съемках YouTube-шоу “ДаДа — НетНет”. — Я заметила, когда у Бузовой начало все получаться, ее просто выворачивало из себя — это было видно! Она еле-еле пережила успех Ольги Бузовой! Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых собственные внутренние комплексы. Им просто нужно признать это!” Именно поэтому якобы Боню не взяли вести обновленный “Дом-2”, хотя изначально предлагали: вмешалась зависть Бородиной.

Когда поклонники телепроекта попытались узнать, так ли это, и обратились напрямую к Бородиной, та ожидаемо оскорбила Викторию. “Старая гвардия, давно сидящая без работы, решила попиариться и, как всегда, на моем имени. Объясню один раз для всех на пальцах: если кто-то сам по себе является интересной личностью, и руководство проекта заинтересовано в этом человеке, то его пригласят. А если это субстанция, настолько облученная 5G, что для упоминания в СМИ ей нужно назвать мое имя, то, значит, уровень не тот”, — уверена Бородина.

Так или иначе, на проект “Дом-2” Виктория Боня не вернулась. Сейчас ведущими являются Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Премьера новых выпусков состоялась 19 апреля, но далеко не все зрители остались в восторге. По мнению некоторых фанатов, участники, набранные продюсерами, не обеспечат высокие рейтинги телешоу.

А вот Ксения Бородина уверена в обратном. Все те месяцы, что проект не выходил на экраны, телеведущую буквально заваливали вопросами о “Доме-2”. “Мне нравится помогать людям создавать и сохранять семьи! Именно поэтому я являюсь бессменной ведущей главного проекта о любви. Спасибо, что вы меня всегда ценили и цените именно как ведущую, что вам интересно уже 17 лет наблюдать за мной в этой роли”, — делилась Ксения в социальных сетях.

Пока неизвестно, как долго шоу просуществует на новом канале. Продюсеры пообещали, что проект станет еще более искренним и менее скандальным, но реализуют ли они все свои задумки, пока непонятно.