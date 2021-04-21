Детская передача о технологиях TECHnolik вернулась на телеканал ETV+ с 4-м сезоном

Мир движется вперед, и мы должны не только поспевать за ним, но даже постараться предугадать развитие. Для этого необходимо изучить историю вопроса, проконсультироваться у специалистов, а потом пригласить друзей и поэкспериментировать! А с кем можно проконсультироваться, если не с изобретятелями TECHnolik — детской телепередачи по ETV+, рассказывающей о недалеком будущем простым, но интересным языком.

Что такое криптография и как защитить свои личные данные? Почему рядом с фейерверками запускают дронов и как современные спортсмены используют новые технологии? Как программируют городские электрические самокаты и готовят к соревнованиям гоночные машины? Для чего создали суперкомпьютеры и почему они такие “супер”? Ответы на все эти вопросы — в новом сезоне TECHnolik..

Производство программы осуществляет Ида-Вируский Центр Творческой индустрии, при финансовой поддержке Британского Совета, в сотрудничестве с Ziko Concept и Таллиннского Научного парка Tehnopol. Программа выходит каждый четверг в 14:15 с повтором по пятницам в 16:30.