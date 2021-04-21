Черный список Гайдая: за что любимые актеры попали в немилость режиссера(6)
Евгений Моргунов
О конфликте с Моргуновым писали очень много, так что история превратилась в легенду со множеством деталей, большинство которых — просто выдумки. “Каноничная” версия — актер привел в студию девушку, Гайдай потребовал удалить посторонних, Моргунов решил поднять ставки (“тогда я тоже уйду”) — и очень скоро пожалел о своем желании “повыделываться”. В итоге даже в некоторых “моргуновских” сцен пришлось снимать дублера.
После выхода на экраны “Кавказской пленницы” Гайдай сказал в интервью, что знаменитое комедийное трио работать у него больше не будет. Моргунов попытался через какое-то время всё уладить, однако безуспешно.
Арчил Гомиашвили
Малоизвестный грузинский актер вмиг стал популярным благодаря работе в “12 стульях”. Его стали приглашать и в театры, и на съемки. Гайдай был им доволен и хотел и дальше с ним сотрудничать. Арчил, правда, обижался, что его переозвучил Юрий Саранцев, но Гайдай посчитал, что Остап Бендер с грузинским лицом — полбеды, но с грузинским акцентом — уже перебор.
“Точкой невозврата” же стал другой эпизод. В интервью одной грузинской газете Арчил сказал, что “12 стульев” была снята не Гайдаем, а им самим. По его словам, режиссер отстранился от съемок, когда понял, что Гомиашвили гораздо лучше него знает произведение. Поэтому именно он и руководил всем процессом.
Скорее всего, артист думал, что всё это не дойдет до Гайдая, ведь газета издавалась по-грузински. Однако он не рассчитал, что у знаменитого режиссера были знакомства по всему Союзу. Кто-то из знакомых и донес Гайдаю об этом интервью, после чего тот навсегда удалил Гомиашвили из своей жизни и даже никогда не упоминал о нем.
Юрий Никулин
Никулина и Гайдая связывали долгие дружеские отношения: они оба воевали, у них было похожее чувство юмора. К тому же, дружили и их семьи. Однако и такая хорошая дружба тоже дала трещину.
Гайдай с большим вниманием относился к своему творчеству. Особенно же он не любил, если близкие ему люди каким-то образом нарушали съемки или создавали препятствия. Так произошло и с Никулиным.
Иван Грозный и управдом Бунша в картине “Иван Васильевич меняет профессию” — роль, созданная для Никулина. Поэтому отказ артиста оказался для Гайдая сильным ударом. Сильнее всего режиссера задело то, что актер придумал “отмазку” — вроде бы его не пустило начальство цирка. Но Гайдаю было известно, что в цирке было, кем заменить Никулина, и ему никто никогда не препятствовал в съемках, особенно когда на экраны вышли знаменитые комедии с его участием. Такой лжи режиссер простить не мог, тем более от близкого друга.
После этого Леонид Иович перестал разговаривать с актером и не предлагал ему ролей. При этом “дружба семьями” осталась: их жены и дети спокойно общались.
Андрей Миронов
На пробах к “Бриллиантовой руке” на роль Козодоева было несколько претендентов, но режиссер сразу выбрал Миронова — и не пожалел.
Персонаж Жоржа Милославского в фильме “Иван Васильевич…” тоже был предназначен для Андрея. Однако, когда главную роль утвердили не за Никулиным, а за Яковлевым, художественный совет засомневался, что Миронов и Яковлев составят дуэт.
Решение еще не приняли, но Миронов узнал обо всем и ушел к Рязанову сниматься в “Невероятных приключениях итальянцев в России”, где ему сразу дали главную роль. И его понять можно.
Но Гайдай расценил это как предательство. А дальше все тот же самый сценарий: “бан” на все последующие фильмы и вычеркинвание артиста из жизни.
Это еще неполный “черный список” именитого режиссера. Стало ли в итоге хуже? Так легко и не скажешь. С одной стороны, возможно, “Инкогнито из Петербурга” заиграл бы новыми красками, сыграй Хлестакова не Сергей Мигицко, а Андрей Миронов. Иначе смотрелся бы Сан Саныч в “Спортлото-82”, будь это не Михаил Пуговкин, а Евгений Моргунов. Возможно, вообще не было бы провального “Опасно для жизни”, где главная роль досталась самому верному гайдаевскому артисту — Георгию Вицину. А с другой стороны, можем ли мы представить себе другого Буншу и другого Милославского (даже Никулина и Миронова)?