Черный список Гайдая: за что любимые актеры попали в немилость режиссера

Евгений Моргунов

О конфликте с Моргуновым писали очень много, так что история превратилась в легенду со множеством деталей, большинство которых — просто выдумки. “Каноничная” версия — актер привел в студию девушку, Гайдай потребовал удалить посторонних, Моргунов решил поднять ставки (“тогда я тоже уйду”) — и очень скоро пожалел о своем желании “повыделываться”. В итоге даже в некоторых “моргуновских” сцен пришлось снимать дублера.

После выхода на экраны “Кавказской пленницы” Гайдай сказал в интервью, что знаменитое комедийное трио работать у него больше не будет. Моргунов попытался через какое-то время всё уладить, однако безуспешно.

Арчил Гомиашвили

Малоизвестный грузинский актер вмиг стал популярным благодаря работе в “12 стульях”. Его стали приглашать и в театры, и на съемки. Гайдай был им доволен и хотел и дальше с ним сотрудничать. Арчил, правда, обижался, что его переозвучил Юрий Саранцев, но Гайдай посчитал, что Остап Бендер с грузинским лицом — полбеды, но с грузинским акцентом — уже перебор.

“Точкой невозврата” же стал другой эпизод. В интервью одной грузинской газете Арчил сказал, что “12 стульев” была снята не Гайдаем, а им самим. По его словам, режиссер отстранился от съемок, когда понял, что Гомиашвили гораздо лучше него знает произведение. Поэтому именно он и руководил всем процессом.

Скорее всего, артист думал, что всё это не дойдет до Гайдая, ведь газета издавалась по-грузински. Однако он не рассчитал, что у знаменитого режиссера были знакомства по всему Союзу. Кто-то из знакомых и донес Гайдаю об этом интервью, после чего тот навсегда удалил Гомиашвили из своей жизни и даже никогда не упоминал о нем.

Юрий Никулин

Никулина и Гайдая связывали долгие дружеские отношения: они оба воевали, у них было похожее чувство юмора. К тому же, дружили и их семьи. Однако и такая хорошая дружба тоже дала трещину.