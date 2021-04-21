Пассажир автобуса защитил женщину-водителя от нападения хулигана и сам серьезно пострадал(28)
14 августа прошлого года Геннадий ехал себе спокойно домой в Мустамяэ на 44-м автобусе. И вот что по словам мужчины произошло дальше:
“На остановке возле Таллинского университета зашли трое, но я их не видел. Я видел только одного. Этот парень был лет 25-28 . В шляпе, как у Чарли Чаплина, в короткой куртке, белой рубашке. Подошел к водителю, что-то сказал на эстонском. Женщина-водитель ему что-то по-русски ответила. Он начинает ей говорить повышенным тоном, она ему отвечает. И он начинает, держась за поручень, правой ногой бить ей в плечо и по поясу. Я его задушил, у него ноги начинают обмякивать, я его, чтобы он не упал с этих трех ступенек, оттаскиваю на улицу. И в это время меня бьют сзади по ногам, я падаю на правый бок, только ботинки увидел на платформе. Я закрываю лицо руками и мне бьют в грудь и ломают семь ребер”.
В больнице Геннадию сделали операцию, результат которой теперь останется с ним на всю жизнь.
К Геннадию в больнице приходили полицейские, которым он дал показания.Также у него забрали все личные вещи, которые при нем тогда были, на экспертизу. После этого они с ним не связывались.
“Мне самое главное вернуть ремень. У меня из Америки привезен ремень с двумя серебрянными долларами”, — волнуется мужчина.
Для начала, конечно, “Зеркалу” стало очень интересно, как вообще такое могло произойти, что хулиган дотянулся ногами до плечей водителя.
Андрес Колдре, руководитель отдела планирования перевозок TLT: “Из разговора с водителем по поводу этого инцидента было ясно, что дело происходило на улице”.
“Напали на нее потом, вот этот человек, который вел себя неадекватно всю дорогу, вышел из автобуса и начал этот автобус колошматить, и водитель приняла решение выйти из автобуса и то ли заснять это на телефон, то ли вызвать кого-то, то ли призвать его к порядку, но что-то пошло не так”, — комментирует инцидент Андрес.
“Закрытые кабины автобуса весьма эффективно и безопасно”, — добавляет Андрес Колдре.
Если говорить про общее обеспечение безопасности как для пассажиров, так и для водителя, то у TLT существуют четкие инструкции для водителей, как нужно действовать в той или иной ситуации, а также есть договор с охранной фирмой. Уже сейчас многие автобусы оснащены камерами видеонаблюдения. К сожалению, конкретно в том автобусе, в котором ехал Геннадий, камер не было.
“В прошлом году это был единственный вопиющий случай, когда было совершено нападение непосредственно на водителя”, — говорит Андрес.
Далее Виталий Вестеринен встретился с водителем Натальей, которая сразу сказала, что рассказ Геннадия о том, как был одет хулиган, неверен: шляпы, как у Чарли Чаплина, и белой рубашки на нем не было.
По версии Натальи, хулиган вёл себя неадекватно, разговаривал по телефону по громкой связи, клал ноги на сиденье — в общем, всячески нарушал общественный порядок. И Наталье ничего не оставалось кроме как попросить пассажира покинуть автобус.
“Я открыла дверь, взяла телефон, чтобы зафиксировать, если он что-то сломает”, — рассказывает Наталья свою версию произошедшего.
По словам Натальи, когда хулиган увидел, что его снимают, попытался отнять телефон у водителя и именно в этот момент подключился Геннадий, придя на помощь.
"Тот, кто бил автобус, он перекинул через бедро со ступенек на платформу Геннадия и начал его бить, несмотря на то, что тот уже сильно ударился спиной и не мог вообще встать”, — добавила она.
Главное, что “Зеркалу” точно подтвердила полиция, так это то, что расследование ещё до сих пор идёт и никто дело не забросил, просто если подозреваемого быстро найти не удалось, то потом это может занять какое-то время. И кстати, полиция тоже обратилась в “Зеркало” за помощью и попросила, всех, кто узнаёт человека на фото или был свидетелем инцидента, связаться с ней по электронной почте põhja.isikuvihje@politsei.ee
Также в полиции подтвердили, что Геннадий получит все свои вещи обратно. Как только расследование будет закончено, с ним обязательно свяжутся.
Исходя из такого печального опыта Геннадий дал зрителям совет: “Лучше звоните по телефону и не ввязывайтесь. Себе хуже будет”.
Полный выпуск передачи “Зеркало” смотрите здесь: