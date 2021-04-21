Пассажир автобуса защитил женщину-водителя от нападения хулигана и сам серьезно пострадал

14 августа прошлого года Геннадий ехал себе спокойно домой в Мустамяэ на 44-м автобусе. И вот что по словам мужчины произошло дальше:

“На остановке возле Таллинского университета зашли трое, но я их не видел. Я видел только одного. Этот парень был лет 25-28 . В шляпе, как у Чарли Чаплина, в короткой куртке, белой рубашке. Подошел к водителю, что-то сказал на эстонском. Женщина-водитель ему что-то по-русски ответила. Он начинает ей говорить повышенным тоном, она ему отвечает. И он начинает, держась за поручень, правой ногой бить ей в плечо и по поясу. Я его задушил, у него ноги начинают обмякивать, я его, чтобы он не упал с этих трех ступенек, оттаскиваю на улицу. И в это время меня бьют сзади по ногам, я падаю на правый бок, только ботинки увидел на платформе. Я закрываю лицо руками и мне бьют в грудь и ломают семь ребер”.

В больнице Геннадию сделали операцию, результат которой теперь останется с ним на всю жизнь.

К Геннадию в больнице приходили полицейские, которым он дал показания.Также у него забрали все личные вещи, которые при нем тогда были, на экспертизу. После этого они с ним не связывались.

“Мне самое главное вернуть ремень. У меня из Америки привезен ремень с двумя серебрянными долларами”, — волнуется мужчина.

Для начала, конечно, “Зеркалу” стало очень интересно, как вообще такое могло произойти, что хулиган дотянулся ногами до плечей водителя.

Андрес Колдре, руководитель отдела планирования перевозок TLT: “Из разговора с водителем по поводу этого инцидента было ясно, что дело происходило на улице”.

“Напали на нее потом, вот этот человек, который вел себя неадекватно всю дорогу, вышел из автобуса и начал этот автобус колошматить, и водитель приняла решение выйти из автобуса и то ли заснять это на телефон, то ли вызвать кого-то, то ли призвать его к порядку, но что-то пошло не так”, — комментирует инцидент Андрес.

“Закрытые кабины автобуса весьма эффективно и безопасно”, — добавляет Андрес Колдре.