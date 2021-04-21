21.04.2021, 14:40
Актер из “Глухаря” найден мертвым в Москве(6)
ФОТО: kino-teatr.ru
62-летний российский актер Алексей Артамонов найден мертвым у себя в квартире в Москве, передает “Пятый канал”. Крестник актера сообщил полиции, что в последний раз видел Артамонова 10 апреля, после чего тот перестал отвечать на телефонные звонки.
Правоохранители приехали к квартире актера и еще у дверей почувствовали характерный трупный запах. После вскрытия замков они обнаружили тело Артамонова со следами разложения.
Тело доставили в судебный морг для установления причин смерти.
Алексей Артамонов 15 лет проработал в Театре Армии. Он снимался в сериалах и фильмах “Глухарь-3”, “Рюриковичи. История первой династии”, “Неизвестный”, “Сестра моя, Любовь”, “Железный занавес”, “Час Волкова-5”, “Тест на беременность-2”, “Набат на рассвете” и “Мосгаз”.