Актер из “Глухаря” найден мертвым в Москве

ФОТО: kino-teatr.ru

62-летний российский актер Алексей Артамонов найден мертвым у себя в квартире в Москве, передает “Пятый канал”. Крестник актера сообщил полиции, что в последний раз видел Артамонова 10 апреля, после чего тот перестал отвечать на телефонные звонки.