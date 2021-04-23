23.04.2021, 09:02
“Сколько я трачу в год, чтобы быть девушкой?" Эстонская блогерша назвала цену ухода за собой и объяснила, почему за счет должен платить мужчина(212)
Foto: Karli Saul
Звезда реалити-шоу Rannamaja, модель и блогерша Мэрилин Нау поделилась с подписчиками в Instagram, сколько денег ей приходится тратить каждый год, чтобы поддерживать свою модельную внешность.
“Сколько я трачу в год, чтобы быть девушкой?
Ногти 45х12=540€
Педикюр 35х12=420€
Ресницы 35х2=70€
Лазерная эпиляция 150х6=900€
Волосы 150х2=300€
Макияж + средства по уходу за кожей 100х12=1200€
Одежда 400х12=4800€
Белье 150х12=1800€
Вместе: 10 030€
В следующий раз, когда пригласишь на свидание и захочешь разделить счет пополам, учитывай, что я приду с волосатыми ногами, лохматыми волосами и обгрызанными ногтями. Также подрисую усы, чтобы тебе было особенно комфортно”, — написала Нау.