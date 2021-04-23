“Сколько я трачу в год, чтобы быть девушкой?" Эстонская блогерша назвала цену ухода за собой и объяснила, почему за счет должен платить мужчина

“Сколько я трачу в год, чтобы быть девушкой?

В следующий раз, когда пригласишь на свидание и захочешь разделить счет пополам, учитывай, что я приду с волосатыми ногами, лохматыми волосами и обгрызанными ногтями. Также подрисую усы, чтобы тебе было особенно комфортно”, — написала Нау.