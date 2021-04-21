ФОТО | Одни складки! Как выглядел резко похудевший юморист Морозов без одежды

Недавно комик перенес очередное хирургическое вмешательство, в ходе которого его тело довели до совершенства. Теперь Александр может без стеснения демонстрировать подтянутый торс.

“Проведена не только абдоминопластика, то есть удаление так называемого “фартука” — лоскута из области живота. Была еще липосакция спины и, извините за интимные подробности, липосакция лобка, чтобы я уже совсем превратился в мужеподобного человека”, — откровенничал 47-летний юморист.

Если еще недавно Морозов не мог смотреть на свое тело, увешанное ненавистными складами лишней кожи, то теперь его свое отражение в зеркале вполне устраивает.

“Каждый день практически езжу на перевязки. Около двух-трех месяцев это будет длиться, потому что прямые мышцы живота сшиты изнутри. Когда ты ходишь с большим пузом, они расходятся, и соединить их уже невозможно. Но живота практически нет. Мне вернули фигуру, которую я имел в 18-летнем возрасте”, — делился юморист буквально на днях.

К слову, сегодня артист не ограничивает себя в еде, но не может принимать пищу большими порциями, как это было раньше, поскольку размер желудка искусственно уменьшен.

“Меня предупреждали, что буду есть меньше сладкого, в итоге так и вышло. Сам не знаю, почему так произошло. А ведь я всегда был сладкоежкой, раньше уснуть не мог без шоколада. Сейчас бывает, съем дольку-две лакомства и все — больше не лезет. Эта операция на желудок позволяет мне и торт съесть на ночь, и я не поправлюсь, то есть еда в моем организме попросту не усваивается. Есть один побочный эффект — приходится пить достаточно большое количество витаминов…” — рассказывал он.

Но вся эта радость меркнет на фоне “разборок” Морозова, которого обвиняет в изнасиловании студентка. Разумеется, все это происходит в прямом эфире. Точнее, в “Прямом эфире“ — программе на канале “Россия 1”. Пока, однако, все закончилось в пользу юмориста: “жертву” разоблачили на полиграфе, что привело к ее истерике.