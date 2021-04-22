22.04.2021, 10:01
ФОТО | Эстонская спортсменка Келли Сильдару изменилась до неузнаваемости(12)
Foto: Rauno Volmar
Чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару опубликовала фото в Instagram, на котором позирует для журнала Mood. 19-летнюю красавицу-спортсменку не узнать с первого взгляда.
”Я всегда люблю подобные фотосессии. И я чувствую, что фиолетовый станет моим любимым цветом этой весной и летом”, — написала Келли.
В комментариях ее подписчики выразили восхищение, всем очень понравилась фотография, в том числе певице и жене Таави Рыйваса — Луизе Рыйвас, которая прокомментировала фото смайликом в виде сердца и пламени.
Как Вам новая фотография спортсменки?