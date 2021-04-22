ФОТО | Эстонская спортсменка Келли Сильдару изменилась до неузнаваемости

”Я всегда люблю подобные фотосессии. И я чувствую, что фиолетовый станет моим любимым цветом этой весной и летом”, — написала Келли.

В комментариях ее подписчики выразили восхищение, всем очень понравилась фотография, в том числе певице и жене Таави Рыйваса — Луизе Рыйвас, которая прокомментировала фото смайликом в виде сердца и пламени.