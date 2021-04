Дожили! Диетолог предупреждает о вреде овсянки

Согласно одной шутке, живем мы как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Диетологи продолжают неистовствовать и предупреждать о вреде как привычных продуктов и блюд, так и тех, что ранее считались исключительно полезными. Но пал очередной бастион: американский диетолог Роксана Эсани рассказала об опасности овсяной каши (благо, не для всех). Об этом пишет Lenta со ссылкой на издание Eat This, Not That!