Принц Гарри отказался оставаться на 95-летие Елизаветы II

Принц посчитал правильным как можно скорее вернуться домой. Причиной спешки могло стать как желание быть рядом с женой и сыном, так и его дипломатическое фиаско.

Пока королевские эксперты и критики строили теории и оценивали шансы на возвращение Гарри в королевскую семью, жизнь внесла свои коррективы. У принца появилась возможность воссоединиться с родными раньше июля, когда планировалось открытие памятника Диане. Смерть Филиппа стала хоть и трагической, но все же причиной для возвращения беглого принца в Британию.

Во время похоронной процессии все взгляды то и дело фиксировались на Гарри — как он будет себя вести, с кем заговорит? Дипломатически этот траурный день действительно мог бы стать новой точкой отсчета в отношениях герцога Сассекского с семьей. Инсайдеры передавали, однако, что не все прошло удачно: принцесса Анна и принц Эндрю были холодны с родственником, хотя последний, как говорят, понимает, каково Гарри быть изгоем.

Внутренние источники даже доложили, что Чарльз и Уильям не пожелали говорить с Гарри наедине и предпочли общение “при свидетелях”, чтобы снова не стать жертвами клеветы. Так или иначе, впереди был еще один шанс сблизиться с обиженными родственниками — день рождения королевы.

Гарри как раз не планировал дату возвращения в Калифорнию, взяв так называемый “открытый билет”. Чем не отличная возможность поддержать бабушку и объединиться с семьей?

Однако обстоятельства решили иначе. Можно даже предположить, что у обстоятельств есть имя: инсайдеры утверждали, что Гарри покинет Великобританию, как только Меган будет нуждаться в нем. И вот принц действительно вернулся в Калифорнию к жене и сыну Арчи, не дождавшись 95-летия Елизаветы.

Какой бы ни была причина спешного возвращения герцога Сассекского, он в любом останется невыездным на ближайшие десять дней, ведь ему, как и любому путешественнику, необходимо отсидеть свой карантин. Так что на сюрприз для любимой бабушки надеяться не стоит — очевидно, что Гарри намерен остаться рядом с беременной женой и сыном, предпочитая время с ними празднику по случаю 95-летию королевы.