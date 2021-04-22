22.04.2021, 09:00
Не нужен нам берег турецкий: из-за пандемии Анна Семенович не смогла купить квартиру в Турции(6)
“И вот недавно моя мечта сбылась: я полетела на четыре дня в Стамбул, погуляла. Мне очень понравился этот город. И приобрести там недвижимость — это хорошая идея, потому что квартиры постоянно растут в цене, это хороший бизнес-проект, а кроме того, я могу отправлять туда родителей отдохнуть”, — поделилась экс-участница “Блестящих”.
Семенович подбирала варианты с помощью риелтора, однако сделать окончательный выбор и закрыть сделку она сможет только после открытия границ с Турцией.
Певица также упомянула, что у нее есть недвижимость в Австрии, а на пенсии она рассчитывает жить на ренту от недвижимости.