Шоубиз
22.04.2021, 09:00

Не нужен нам берег турецкий: из-за пандемии Анна Семенович не смогла купить квартиру в Турции

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screenshot - youtube
По словам певицы, она была в Стамбуле много лет назад проездом, когда участвовала в рекламе шуб. Тогда ее поразил пролив Босфор и буквально влюбил себя. С тех пор она мечтала приехать в Турцию еще раз. А квартира пригодилась бы в хозяйстве...

“И вот недавно моя мечта сбылась: я полетела на четыре дня в Стамбул, погуляла. Мне очень понравился этот город. И приобрести там недвижимость — это хорошая идея, потому что квартиры постоянно растут в цене, это хороший бизнес-проект, а кроме того, я могу отправлять туда родителей отдохнуть”, — поделилась экс-участница “Блестящих”.

Семенович подбирала варианты с помощью риелтора, однако сделать окончательный выбор и закрыть сделку она сможет только после открытия границ с Турцией.

Певица также упомянула, что у нее есть недвижимость в Австрии, а на пенсии она рассчитывает жить на ренту от недвижимости.

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