“Это очень страшно”: Алена Водонаева перенесла микроинсульт

Экс-участница телестройки после сильнейшего приступа сначала оказалась в реанимации, а сегодня ее уже перевели в отделение неврологии. “Микроинсульт. Вчера днем, около 12 дня, резко стало плохо. Язык начал заплетаться, не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они вызвали скорую. Происходящее помню плохо. Только то, что меня разматывало в разные стороны, и я со всей силы держала язык зубами, чтобы не проглотить его”, — рассказывает Водонаева.

В реанимации, немного придя в себя, Алена сняла сторис, в котором описала происходящее. В частности, звезде не понравилось, что медработник доставал капельницу без перчаток, ведь сейчас, в разгар эпидемии коронавируса, небезопасно пренебрегать мерами предосторожности.

“В целом все хорошо, лежу в неврологии, меня обследуют от и до. Знаете, когда я в последний раз попадала в больницу? В 2009 году. Тоже на скорой увозили тогда. Отвыкла от таких поездок. Это очень страшно. Страшно оставить всех, за кого ты несешь ответственность, быть не в ресурсе, быть нездоровым”, — подчеркнула Водонаева.

В комментариях Алене желают скорейшего выздоровления. Она и сама отмечает, что хочет быстрее прийти в себя, так как встали все дела, работа, бизнес. “И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться. И не было его”, — сетует экс-участница реалити.