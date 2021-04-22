Шоубиз
22.04.2021, 17:29

На митинг “Свободу Навальному” в Москве вышли рэперы Оксимирон, Фейс, Влади и Noize MC

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К акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве присоединились рэперы Оксимирон, Фейс и Влади (один из участников группы “Каста”), пишет Meduza.

Их совместное фото опубликовано в инстаграме Влади.

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Публикация от Влади (@vlady.pro)


Также на акцию вышли члены семьи Навального — мать Людмила, жена Юлия и брат Олег, который является обвиняемым по “санитарному делу”.

По оценке МВД, на акцию в поддержку Навального в Москве вышли шесть тысяч человек. Соратники Навального предлагают умножать эту оценку на 10.

21 апреля протесты в поддержку Навального проходят по всей России. По данным “ОВД-Инфо”, в связи с акциями уже задержали больше 400 человек.

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